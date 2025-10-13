इंडिगो पर क्यों भड़कीं जिंदल शॉ की एमडी स्मिनू जिंदल, चाचा नवीन ने भी जमकर लताड़ा; क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली| देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन- इंडिगो (IndiGo), जिसके पास वर्तमान में एक्टिव विमानों की संख्या 435 से ज्यादा है। वह एक बार फिर अपनी घटिया सर्विस को लेकर चर्चा में है। इंडस्ट्रियल परिवार जिंदल ग्रुप की सदस्य और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल की भतीजी स्मिनू (Sminu Jindal) जिंदल की कस्टम व्हीलचेयर तोड़ दी, जो इस्तेमाल करने लायक भी नहीं बची। इस घटना को लेकर जिंदल शॉ की एमडी स्मिनू जिंदल ने एयरलाइन पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,

"मैं गोवा से इंडिगो फ्लाइट 6E 6264 से दिल्ली लौटी। मेरी कस्टम-मेड व्हीलचेयर, जो मेरी स्पाइनल इंजरी के लिए खास तौर पर बनाई गई थी, वो मुझे पूरी तरह मुड़ी मिली, जो इस्तेमाल के लायक ही नहीं रही। यह सिर्फ मेरी परेशानी नहीं, बल्कि हजारों दिव्यांग यात्रियों का बार-बार झेला जाने वाला दर्द है।" I was returning from Goa on 10th Oct 2025 after celebrating the @purplefestgoa — a festival that honours the freedom, independence & dignity of persons with disabilities.



On my @IndiGo6E flight 6E 6264 (Goa–Delhi), my custom wheelchair — built specifically for my spinal cord… — Sminu Jindal (@SminuJindal) October 12, 2025 स्मिनू बोलीं- स्टाफ को सही ट्रेनिंग दो स्मिनू ने कहा कि व्हीलचेयर सिर्फ एक उपकरण नहीं होती, यह हमारी स्वतंत्रता, हमारी गरिमा और हमारी चलने-फिरने की आजादी का प्रतीक है। उन्होंने एयरलाइनों से अपील की कि विमान में व्हीलचेयर के लिए सुरक्षित और समर्पित जगह बनाई जाए और स्टाफ को ऐसी स्थितियों के लिए सही प्रशिक्षण दिया जाए।