Silver Rate Today: सोने को पीछे छोड़े चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कीमत 1.67 लाख के पार; आपके शहर में क्या है रेट?

नई दिल्ली| करवाचौथ और दिवाली से पहले चांदी ने जैसे तेवर बदल लिए हैं। जहां लोग गोल्ड (Gold Price) में निवेश सोच रहे थे, वहीं सिल्वर ने सबको चौंका दिया है। बुधवार, 8 अक्टूबर को दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी (Silver Price Today) का भाव 1,57,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में यह कीमत 1,67 लाख तक पहुंच गई। यानी चांदी अब गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे रही है।

पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मंगलवार की तुलना में आज चांदी करीब 800 रुपए महंगी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार तेजी का कारण घरेलू नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय है। इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी से चांदी की कीमतें तेजी से चढ़ रही हैं। कुल मांग में 60 से 70 फीसदी हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर का है।

टॉप-12 शहरों में क्या है चांदी की कीमत? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर और पटना में आज चांदी का रेट 1,57,000 रुपये प्रति किलो है। जबकि चेन्नई और हैदराबाद में यह 1,67,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। क्रमांक शहर चांदी (रुपए/किग्रा) 1 दिल्ली 1,57,000 2 मुंबई 1,57,000 3 अहमदाबाद 1,57,000 4 चेन्नई 1,67,000 5 कोलकाता 1,57,000 6 गुरुग्राम 1,57,000 7 लखनऊ 1,57,000 8 बेंगलुरु 1,57,000 9 जयपुर 1,57,000 10 पटना 1,57,000 11 भुवनेश्वर 1,57,000 12 हैदराबाद 1,67,000

MCX और IBJA पर पर चांदी का ऑल टाइम हाई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स (MCX) पर और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए (IBJA) पर भी चांदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एमसीएक्स पर बुधवार को चांदी में 3085 रुपए का जबरदस्त उछाल देखने को मिला और कीमत 1,49,138 रुपए हो गई।