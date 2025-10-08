Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Rate Today: सोने को पीछे छोड़े चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कीमत 1.67 लाख के पार; आपके शहर में क्या है रेट?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    Silver Price Today बुधवार 8 अक्टूबर को दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी का भाव 157100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में यह कीमत 167 लाख रुपए तक पहुंच गई। यानी चांदी अब गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे रही है। इसके अलावा चांदी ने MCX और IBJA पर भी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सोने को पीछे छोड़े चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कीमत 1.67 लाख के पार।

    नई दिल्ली| करवाचौथ और दिवाली से पहले चांदी ने जैसे तेवर बदल लिए हैं। जहां लोग गोल्ड (Gold Price) में निवेश सोच रहे थे, वहीं सिल्वर ने सबको चौंका दिया है। बुधवार, 8 अक्टूबर को दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी (Silver Price Today) का भाव 1,57,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में यह कीमत 1,67 लाख तक पहुंच गई। यानी चांदी अब गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मंगलवार की तुलना में आज चांदी करीब 800 रुपए महंगी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार तेजी का कारण घरेलू नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय है। इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी से चांदी की कीमतें तेजी से चढ़ रही हैं। कुल मांग में 60 से 70 फीसदी हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर का है।

    टॉप-12 शहरों में क्या है चांदी की कीमत?

    दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर और पटना में आज चांदी का रेट 1,57,000 रुपये प्रति किलो है। जबकि चेन्नई और हैदराबाद में यह 1,67,000 रुपये तक पहुंच चुकी है।

    क्रमांक शहर चांदी (रुपए/किग्रा)
    1 दिल्ली 1,57,000
    2 मुंबई 1,57,000
    3 अहमदाबाद 1,57,000
    4 चेन्नई 1,67,000
    5 कोलकाता 1,57,000
    6 गुरुग्राम 1,57,000
    7 लखनऊ 1,57,000
    8 बेंगलुरु 1,57,000
    9 जयपुर 1,57,000
    10 पटना 1,57,000
    11 भुवनेश्वर 1,57,000
    12 हैदराबाद 1,67,000

    यह भी पढ़ें- गोल्ड से भी आगे निकला 'लाल टमाटर' का बीज, 1 किलो की कीमत में बन जाएगा सोने का हार; आखिर क्यों बिक रहा इतना महंगा?

    1.80 लाख रुपए के पार जा सकती है चांदी

    त्योहारों का सीजन शुरू होते ही ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ी है। करवाचौथ, धनतेरस और दिवाली के लिए लोग चांदी के सिक्के, बर्तन और ज्वेलरी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इंटरनेशनल डिमांड यूं ही बनी रही, तो आने वाले हफ्तों में चांदी 1.80 लाख का आंकड़ा भी पार कर सकती है। इस बार करवाचौथ पर चांदी सच में गोल्ड से ज्यादा चमक दिखा रही है।

    MCX और IBJA पर पर चांदी का ऑल टाइम हाई

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स (MCX) पर और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए (IBJA) पर भी चांदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एमसीएक्स पर बुधवार को चांदी में 3085 रुपए का जबरदस्त उछाल देखने को मिला और कीमत 1,49,138 रुपए हो गई।

    मंगलवार को यह कीमत 1,45,792 रुपए थी। जबकि IBJA पर चांदी ने 1,52,700 रुपए के साथ ऑल टाइम हाई बनाया। इसमें 3,262 रुपए की वृद्धि दर्ज हुई। मंगलवार को यह कीमत 1,49,438 रुपए थी।