चांदी खरीदकर रख लो या फिर ETF, बेचा तो सरकार को देना होगा इतना टैक्स; चेक करें

नई दिल्ली। Silver investment tax: चांदी की रफ्तार ने सभी को चौंका दिया है। इस धातु की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसे-जैसे धनतेरस और दिवाली नजदीक आ रही है, कई भारतीय न सिर्फ परंपरा के लिए, बल्कि एक आशाजनक निवेश के रूप में भी चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। जहां सोना अपनी तेज तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं चांदी भी पीछे नहीं है, जो लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। पूरे भारत में धनतेरस और दिवाली की खरीदारी जोरों पर है, वहीं कई शहरों में चांदी की कीमतें नए शिखर पर पहुंच गई हैं। बढ़ती कीमतों के बीच बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनियों गोल्ड के ETF पर नया निवेश बंद कर दिया है। हालांकि, कुछ पर ईटीएफ पर निवेश जारी है। हालांकि, इन सबके बीच अगर आप चाहे सोना खरीद ले या चांदी फिर इनके ईटीएफ खरीद लें। खरीदने के बाद अगर आप इसे लंबे समय तक अपने पास रखते और कुछ सालों के बाद बेचते हैं तो आपको इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चांदी बेची तो कितना टैक्स लगेगा? सिल्वर ईटीएफ को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है और लाभ को होल्डिंग अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि इसे 12 महीने या उससे अधिक समय तक रखा जाता है, तो लाभ को long-term capital gains (LTCG) माना जाता है और इस पर 12.5% की रेट टैक्स से टैक्स लगता है। यदि इसे 12 महीने से कम समय तक रखा जाता है, तो लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) माना जाता है और निवेशक के लागू आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

सिक्कों, बार और आभूषणों सहित भौतिक चांदी, एलटीसीजी वर्गीकरण के लिए थोड़ी लंबी होल्डिंग अवधि का पालन करती है। यदि इसे 24 महीने या उससे अधिक समय तक रखा जाता है, तो लाभ पर 12.5% की दर से कर लगाया जाता है।

यदि 24 महीने से पहले बेचा जाता है, तो लाभ पर स्लैब दरों पर STCG के रूप में कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, भौतिक चांदी खरीदने पर 3% जीएसटी लगता है। आभूषणों के मामले में, खरीदारों को मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है, जो जीएसटी के अधीन है।