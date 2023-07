Senco Gold का आईपीओ आज से निवेशकों के लिए खुला, जानिए वैल्युएशन से लेकर प्राइस बैंड तक की डिटेल

Senco Gold IPO सेनको गोल्ड का आईपीओ निवेशकों के आज से ओपन हो गया है। कंपनी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का कारोबार करती है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की आय 4077.40 करोड़ रुपये थी। कंपनी के पास देश के 96 शहरों में 136 ज्वेलरी स्टोर हैं। कंपनी देशा के बाहर भी ज्वेलरी का निर्यात करती है। (जागरण फाइल फोटो)

सेनको गोल्ड का आईपीओ 6 जुलाई तक आम निवेशकों के लिए खुला रहेगा।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ज्वेलरी कंपनी सेनको गोल्ड का आईपीओ मंगलवार (4 जुलाई, 2023) को खुलने जा रहा है। कोई भी निवेशक 6 जुलाई तक इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकता है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 301 रुपये से लेकर 317 रुपये तय किया गया है। कंपनी को इस आईपीओ के जरिए शेयर बाजार से 405 करोड़ रुपये रुपए मिलने की उम्मीद है। कंपनी की एंकर बुक 3 जुलाई को ही खुल चुकी है। कंपनी ने 21 एंकर निवेशकों से 121.49 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। आईपीओ में 270 करोड़ रुपये का फ्रैश इश्यू और 135 करोड़ रुपये का ओएफएस शामिल है। फ्रैश इश्यू में का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट के लिए किया जाएगा। Senco Gold का कारोबार सेनको गोल्ड ज्वेलरी कारोबार में जानामाना नाम है। कंपनी करीब पांच दशकों से इस सेक्टर में कारोबार कर रही है। स्टोर की संख्या के हिसाब से देश के पूर्वी भागों में कंपनी का ज्यादा कारोबार फैला हुआ है। कंपनी गोल्ड के साथ डायंमड की ज्वेलरी भी बेचती है। कंपनी के पास देश के 13 राज्यों के 96 शहरों में 136 से ज्यादा शोरूम है। इसमें से 63 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में स्थित है। Senco Gold का मुनाफा सेनको गोल्ड ने वित्त वर्ष 23 में करीब 4,077.40 करोड़ रुपये की ब्रिकी की थी। इस दौरान कंपनी ने 158.50 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी का मार्जिन 7.8 प्रतिशत का रहा है। कंपनी ने तीन सालों में 20 प्रतिशत तक की सीएजीआर की ग्रोथ दर्ज की गई है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। मौजूदा समय में कंपनी हर साल करीब पांच और छह स्टोर खोल रही है।

Edited By: Abhinav Shalya