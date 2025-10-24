SBI कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! स्टाफ के लिए 200 2BHK फ्लैट खरीदेगी बैंक, इस शहर में खर्च करेगी ₹294 करोड़
SBI staff housing: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपने कर्मचारियों के लिए 200 दो बीएचके फ्लैट खरीदेगा, जिस पर 294 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण के प्रति एसबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनकी कार्यक्षमता और संतुष्टि में वृद्धि करेगा। यह अन्य बैंकों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
नई दिल्ली| SBI staff housing: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी रियल एस्टेट डील की तैयारी की है। बैंक मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में 200 रेडी-टू-मूव 2BHK फ्लैट्स खरीदने की योजना बना रहा है, जिसकी कुल कीमत करीब 294 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें टैक्स इन्क्लूड नहीं हैं।
SBI ने 7 अक्टूबर को निविदा जारी कर डेवलपर्स को आमंत्रित किया है कि वे इन फ्लैट्स के ऑफर दें। बैंक ने जिन इलाकों में घर तलाशने की बात कही है, उनमें सेंट्रल सबर्ब्स (सियॉन से घाटकोपर तक), वेस्टर्न सबर्ब्स (अंधेरी से बोरिवली तक), थाणे-कल्याण बेल्ट और नवी मुंबई (खारघर से पनवेल तक) शामिल हैं।
SBI ने रख दी क्या-क्या शर्तें?
नोटिफिकेशन के मुताबिक, प्रत्येक फ्लैट का कारपेट एरिया लगभग 600 वर्ग फुट (55.74 वर्ग मीटर) होना चाहिए और निर्माण को पांच साल से कम समय हुआ हो। बैंक ने साफ किया है कि केवल महाराष्ट्र रेरा (MahaRERA) में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स ही बोली लगाने के योग्य होंगे और ब्रोकर या इंटरमीडियरी को अनुमति नहीं होगी। बोली की प्रक्रिया में टेक्नो-कमर्शियल स्कोरिंग सिस्टम (60:40) लागू होगा, जिसमें निर्माण गुणवत्ता, लोकेशन, प्रोजेक्ट सुविधाएं और कीमत जैसे पहलुओं पर मूल्यांकन होगा।
400 पार्किंग स्लॉट भी खरीदेगा बैंक
क्षेत्रवार अनुमानित खर्च के मुताबिक, SBI सेंट्रल सबर्ब्स में 84 करोड़ रुपए, वेस्टर्न सबर्ब्स में 108 करोड़ रुपए, थाणे-कल्याण बेल्ट में 54 करोड़ रुपए, और खारघर-पनवेल में 48 करोड़ रुपए खर्च करेगा। साथ ही बैंक 400 पार्किंग स्लॉट (200 कार + 200 टू-व्हीलर) भी खरीदेगा।
स्थानीय रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अक्सर ऐसी बल्क डील करते हैं, ताकि कर्मचारियों को दीर्घकालिक आवास सुविधा मिले। इससे बैंक को लंबे समय में लागत नियंत्रण और प्रबंधन में आसानी रहती है। पहले भी SBI ने नवी मुंबई और अंधेरी जैसे इलाकों में अपने कर्मचारियों के लिए घर खरीदे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में सरकारी संस्थाओं की बढ़ती सक्रियता का संकेत है।
