SBI कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! स्टाफ के लिए 200 2BHK फ्लैट खरीदेगी बैंक, इस शहर में खर्च करेगी ₹294 करोड़

नई दिल्ली| SBI staff housing: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी रियल एस्टेट डील की तैयारी की है। बैंक मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में 200 रेडी-टू-मूव 2BHK फ्लैट्स खरीदने की योजना बना रहा है, जिसकी कुल कीमत करीब 294 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें टैक्स इन्क्लूड नहीं हैं।

SBI ने 7 अक्टूबर को निविदा जारी कर डेवलपर्स को आमंत्रित किया है कि वे इन फ्लैट्स के ऑफर दें। बैंक ने जिन इलाकों में घर तलाशने की बात कही है, उनमें सेंट्रल सबर्ब्स (सियॉन से घाटकोपर तक), वेस्टर्न सबर्ब्स (अंधेरी से बोरिवली तक), थाणे-कल्याण बेल्ट और नवी मुंबई (खारघर से पनवेल तक) शामिल हैं।

SBI ने रख दी क्या-क्या शर्तें? नोटिफिकेशन के मुताबिक, प्रत्येक फ्लैट का कारपेट एरिया लगभग 600 वर्ग फुट (55.74 वर्ग मीटर) होना चाहिए और निर्माण को पांच साल से कम समय हुआ हो। बैंक ने साफ किया है कि केवल महाराष्ट्र रेरा (MahaRERA) में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स ही बोली लगाने के योग्य होंगे और ब्रोकर या इंटरमीडियरी को अनुमति नहीं होगी। बोली की प्रक्रिया में टेक्नो-कमर्शियल स्कोरिंग सिस्टम (60:40) लागू होगा, जिसमें निर्माण गुणवत्ता, लोकेशन, प्रोजेक्ट सुविधाएं और कीमत जैसे पहलुओं पर मूल्यांकन होगा।