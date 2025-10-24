Language
    LIC ने डाबर और TATA कंज्यूमर में बढ़ाई हिस्सेदारी, भागेंगे इन कंपनियों के शेयर? निवेश का है मौका!

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    LIC raises stake in dabur and tata consumer: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने डाबर इंडिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डाबर में एलआईसी की हिस्सेदारी 6.985% और टाटा कंज्यूमर में 8.645% तक पहुंच गई है। एलआईसी ने यह निवेश ओपन मार्केट से शेयर खरीदकर किया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह एलआईसी की दीर्घकालिक निवेश रणनीति का हिस्सा है और इससे इन कंपनियों के शेयरों में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है।

    Hero Image

    एलआईसी ने डाबर और टाटा कंज्यूमर में दो-दो फीसदी की हिस्सेदारी बढ़ाई है।

    नई दिल्ली| भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने घरेलू एफएमसीजी कंपनियों में अपना दांव और मजबूत किया है। कंपनी ने डाबर इंडिया लिमिटेड (Dabur India Limited) में अपनी हिस्सेदारी 4.918% से बढ़ाकर 6.985% कर ली है। इसी तरह, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Tata Cosumer Products Limited) में हिस्सेदारी 6.633% से बढ़ाकर 8.645% तक पहुंचा दी है।

    LIC के पास डाबर के 1.23 करोड़ शेयर

    डाबर की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक, एलआईसी (LIC) ने यह निवेश 18 फरवरी 2025 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच ओपन मार्केट से शेयर खरीदकर किया है। इस खरीदारी के बाद एलआईसी के पास डाबर इंडिया के कुल 1.23 करोड़ शेयर हो गए हैं, जो कंपनी की कुल पूंजी का करीब 6.98% हिस्सा है।

    टाटा कंज्यूमर में 2 फीसदी बढ़ाई हिस्सेदारी

    वहीं, टाटा कंज्यूमर ने भी अपने फाइलिंग में बताया कि एलआईसी की हिस्सेदारी अब 8.64% तक पहुंच गई है, जो पहले 6.63% थी। यह बढ़ोतरी एलआईसी के घरेलू एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।

    विश्लेषकों का कहना है कि एलआईसी का यह कदम इन कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, "डाबर और टाटा कंज्यूमर दोनों कंपनियां लगातार मजबूत नतीजे दे रही हैं और उपभोक्ता मांग में तेजी का फायदा उठा रही हैं।"

    शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्था का भरोसा इन कंपनियों के शेयरों में सकारात्मक निवेश संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इससे आने वाले कारोबारी सत्रों में दोनों स्टॉक्स में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है।

    कैसी है डाबर के शेयरों की परफॉर्मेंस?

    शुक्रवार को Dabur India Ltd के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। कंपनी के शेयर (Dabur Share Price) सुबह 512.35 रुपए के लेवल पर ओपन हुए और 507 रुपए पर बंद हुए। शेयरों में 0.86% की गिरावट दर्ज हुई। इसके शेयरों का 52 हफ्तों का हाई लेवल 577 रुपए और लो लेवल 433 रुपए है। डाबर के शेयरों ने 6 महीने में सिर्फ 3.11 फीसदी का रिटर्न दिया है। जबकि, एक साल में 6.28 और पांच साल में 2.34 फीसदी का नुकसान कराया है। हालांकि, एलआईसी द्वारा हिस्सेदारी बढ़ाने पर उम्मीद है कि डाबर के शेयर फर्राटा भर सकते हैं।

    टाटा कंज्यूमर के शेयरों का हाल?

    डाबर की तरह टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। शेयरों में 0.60% की गिरावट आई। कंपनी के शेयर (tata consumer share price) 1159.10 रुपए के साथ ओपन हुए और 1154 रुपए बंद हुए। शेयरों का 42 हफ्ते का हाई लेवल 1191.20 रुपए और लो लेवल 882.90 रुपए है। टाटा कंज्यूमर के शेयरों ने 6 महीने में 0.63% का नुकसान कराया है। जबकि एक साल में 15 फीसदी और पांच साल में 114 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

    "शेयर मार्केट से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"