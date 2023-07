SBI कस्टमर अब किसी भी ATM से कर सकेंगे कार्डलेस ट्रांजैक्शन, YONO ऐप को मिले कई नए अपडेट

YONO एप्लिकेशन में किए गए इस अपडेट के बाद ग्राहकों का काम आसान के साथ-साथ धोखाधड़ी करने वालों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इसको लेकर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने कहा कि हमारे ग्राहकों की सहज और सुखद डिजिटल अनुभव की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए YONO ऐप को नया रूप दिया गया है।

SBI launched an upgraded version of the YONO app check the details

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने एडवांस डिजिटल बैंकिंग एप्लिकेशन YONO को अपडेट करते हुए इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (ICCW) फैसिलिटी लॉन्च की है। भारत के सबसे बड़े बैंक के एक बयान के अनुसार, योनो के नए अवतार के साथ अब ग्राहकों को स्कैन एंड पे, पे बाई कॉन्टैक्ट और रिक्वेस्ट मनी जैसी UPI सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। इसके साथ ही अब SBI के ग्राहक किसी भी बैंक के ATM से कार्डलेस ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। कैसे होगा कार्डलेस ट्रांजैक्शन? इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी फैसिलिटी के रोलआउट के साथ, एसबीआई के साथ-साथ अन्य बैंकों के ग्राहक, UPI QR Cash कार्यक्षमता का उपयोग करके किसी भी बैंक के ICCW-enabled ATM से निर्बाध रूप से नकदी निकाल सकते हैं। इसके लिए कस्टमर को एटीएम स्क्रीन पर प्रदर्शित डायनमिक QR कोड के माध्यम से लेनदेन की सुविधा प्रदान की जाएगी। SBI के बयान के अनुसार, यूजर अपने यूपीआई एप्लिकेशन पर उपलब्ध स्कैन और भुगतान सुविधा का उपयोग करके भी आसानी से नकदी निकाल सकेंगे। कार्ड क्लोनिंग पर लगेगी लगाम YONO एप्लिकेशन में किए गए इस अपडेट के बाद ग्राहकों का काम आसान के साथ-साथ धोखाधड़ी करने वालों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब पैसे निकालने के लिए आपको फिजिकल एटीएम कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिन दर्ज करने या डेबिट कार्ड को भौतिक रूप से संभालने की आवश्यकता को समाप्त करके, ICCW सुविधा शोल्डर सर्फिंग या कार्ड क्लोनिंग से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सकेगा। इसको लेकर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, दिनेश कुमार खारा ने कहा कि हमारे ग्राहकों की सहज और सुखद डिजिटल अनुभव की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, YONO ऐप को नया रूप दिया गया है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए योनो मिशन को वास्तविकता बनाने के हमारे लक्ष्य को पूरा करेगा।

