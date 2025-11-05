4 लाख रुपये किलो केसर, ₹5 वाली सुपारी की पुड़िया में कैसे? एड पर सलमान को नोटिस, विज्ञापन से कितना कमाते भाईजान

Language
    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राजस्थान की कंज्यूमर कोर्ट ने पान मसाला से जुड़े एक विज्ञापन पर नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता ने याचिका में इस एड को गुमराह करने वाला बताया है। ब्रांड एंडोर्समेंट सलमान खान की इनमक का बड़ा जरिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वे एक विज्ञापन के लिए 4 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये फीस लेते हैं।

    सुपारी के एड को लेकर सलमान खान के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत

    नई दिल्ली। फिल्मों के अलावा विज्ञापनों से बॉलीवुड एक्टर्स की बड़ी कमाई होती है, इसलिए ये सुपर स्टार शराब से लेकर तंबाकू तक के एड भी करते हैं। लेकिन, पान मसाला से जुड़े एक विज्ञापन को लेकर सलमान खान (Salman Khan Pan Masala Ad Row) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, कोटा की एक उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान द्वारा किए गए कथित भ्रामक पान मसाला विज्ञापनों को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है। इस पान मसाला ब्रांड के खिलाफ उनके विज्ञापनों को लेकर शिकायत दर्ज की गई है।

    अधिवक्ता इंदर मोहन सिंह हनी द्वारा दायर शिकायत में इन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि ये विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं।

    याचिका में सलमान पर क्या आरोप?

    कोटा उपभोक्ता अदालत में दायर इस याचिका में शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर, अभिनेता सलमान खान, उत्पाद को "केसर युक्त इलायची" और "केसर युक्त पान मसाला" बताकर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि ये दावे सच नहीं हो सकते क्योंकि करीब ₹4 लाख प्रति किलोग्राम की कीमत वाला केसर ₹5 वाले उत्पाद में शामिल नहीं हो सकता। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के दावे युवाओं को पान मसाला खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो मुंह के कैंसर का एक प्रमुख कारण है।

    शिकायत के बाद, कोटा उपभोक्ता न्यायालय ने अभिनेता को नोटिस जारी कर औपचारिक जवाब मांगा है। एएनआई के अनुसार, निर्माता कंपनी और अभिनेता, दोनों के जवाब का इंतज़ार है। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

    विज्ञापन के लिए कितनी फीस लेते हैं सलमान खान?

    मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान विज्ञापनों से बड़ी कमाई करते हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए उनकी फीस 4 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स का प्रचार किया है।