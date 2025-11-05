4 लाख रुपये किलो केसर, ₹5 वाली सुपारी की पुड़िया में कैसे? एड पर सलमान को नोटिस, विज्ञापन से कितना कमाते भाईजान

नई दिल्ली। फिल्मों के अलावा विज्ञापनों से बॉलीवुड एक्टर्स की बड़ी कमाई होती है, इसलिए ये सुपर स्टार शराब से लेकर तंबाकू तक के एड भी करते हैं। लेकिन, पान मसाला से जुड़े एक विज्ञापन को लेकर सलमान खान (Salman Khan Pan Masala Ad Row) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, कोटा की एक उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान द्वारा किए गए कथित भ्रामक पान मसाला विज्ञापनों को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है। इस पान मसाला ब्रांड के खिलाफ उनके विज्ञापनों को लेकर शिकायत दर्ज की गई है।

अधिवक्ता इंदर मोहन सिंह हनी द्वारा दायर शिकायत में इन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि ये विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। याचिका में सलमान पर क्या आरोप? कोटा उपभोक्ता अदालत में दायर इस याचिका में शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर, अभिनेता सलमान खान, उत्पाद को "केसर युक्त इलायची" और "केसर युक्त पान मसाला" बताकर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं।