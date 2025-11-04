Language
    'हमारी बेटियां राज्य की ब्रांड एंबेसडर हैं', विश्व कप जीत पर बोले CM भगवंत मान; महिला खिलाड़ियों से की बात

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन बेटियों ने इतिहास रचा है और वे राज्य की 'ब्रांड एंबेसडर' हैं। मुख्यमंत्री ने टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और देश का नाम रोशन करेगी।

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक शानदार मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आई.सी.सी. विश्व कप जीतने पर हार्दिक बधाई दी।

    टीम सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व कप जीतकर बेटियों ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि दुनिया को भी फतह किया है। उन्होंने कहा कि ये बेटियाँ राज्य का गौरव हैं और पंजाब लौटने के बाद उनका शानदार सम्मान किया जाएगा।

    भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये खिलाड़ी राज्य की “ब्रांड एंबेसडर” हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से नई मिसाल कायम की है।

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह गर्व और संतोष की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारतीय टीम ने यह कप जीतकर इतिहास रच दिया है।

    उन्होंने देश को गौरवान्वित करने के लिए पूरी टीम की प्रशंसा की और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि इन बेटियों ने अपने हौसले और जज़्बे से राज्य के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है।

    उन्होंने यह भी कहा कि यह खुशी की बात है कि आज भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय हॉकी टीम, महिला क्रिकेट टीम, बास्केटबॉल टीम और फुटबॉल टीम सभी की अगुवाई पंजाब के खिलाड़ी कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी बेटियों की टीम की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को खेलों के क्षेत्र में नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरी टीम ने इस शानदार जीत से देश का सिर ऊँचा किया है।

    उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लिए गर्व की बात है कि हमारी बेटियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है।