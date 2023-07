Sahara Refund Portal से रिफंड मिलने में हो रही परेशानी? जानिए प्रोसेस से लेकर पात्रता तक की सभी डिटेल

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Sahara Refund Portal: केंद्र सरकार की ओर से सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) शुरू कर दिया गया है। इसके जरिए उन निवेशकों की पैसा वापसी का रास्ता खुल गया है, जिनके पैसे सहारा की स्कीमों में सालों से अटके हुए हैं। इस पोर्टल के जरिए निवेशकों के करीब 5000 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे।

क्या है सहारा रिफंड पोर्टल? (What is Sahara Refund Portal?)

सहारा रिफंड पोर्टल इन निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया है, जिनका पैसा वर्षों से सहारा की योजनाओं में अटका हुआ है। इसे आईएफसीआई की ओर से तैयार किया गया है।

सहारा रिफंड पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लॉन्च किया गया है, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर से पहले निवेशकों का पैसा लौटाना है। सरकार की कोशिश इस पोर्टल के जरिए निवेशकों को पारदर्शी तरीके से पैसा लौटाना है।

Sahara Refund Portal का ऑनलाइन लिंक?

इसके लिए आपको इस लिंक (https://mocrefund.crcs.gov.in/) पर जाना होगा।

Sahara Refund Portal पर कौन आवदेन कर सकता है?

जिन निवेशकों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Sahara Credit Cooperative Society Ltd), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड (Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Humara India Credit Cooperative Society Ltd) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd) में निवेश किया है। वे इस पोर्टल के जरिए रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से बताया गया कि शुरुआत में एक करोड़ छोटे निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा, जिनका पैसा सहारा की स्कीमों में अटका हुआ है।

Sahara Refund Portal कैसे आवेदन करें?

Sahara Refund Portal पर आवेदन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।

पर आवेदन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। सबसे पहले आपको आधार के आखिरी 4 अंकों को दर्ज करना होगा। इसके बाद 10 अंकों का आधार लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा और आपको ओटीपी मिल जाएगा।

ओटीपी को दर्ज करें।

लॉग इन करने के बाद आधार की जानकारी के लिए सहमति दें।

इसके बाद अगले पेज पर जाकर नियम व शर्तों को स्वीकार करें।

फिर आधार नंबर दर्ज कर, "Get OTP" पर क्लिक करें।

इसके बाद ओटीपी को वेरिफाई करें। इसके बाद आधार डिटेल्स दिखेगी।

सर्टिफिकेट डिपॉजिट पर दी गई डिटेल्स को भरें। फिर 'Submit Claim' पर क्लिक करें।

जब आप आपकी क्लेम रिक्वेस्ट जनरेट होगी। यहां अपनी जानकारी को चेक करें, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है।

इसके बाद फोटोग्राफ को फिक्स करें और फोटोग्राफ के साथ साइन करें।

क्लेम फॉर्म और पैन कार्ड को दस्तावेजों के साथ अपलोड करें। इसके बाद आपका क्लेम रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा।

कितना पैसा वापस मिलेगा?

इस पोर्टल के जरिए सबसे पहले उन एक करोड़ निवेशकों को 10,000 रुपये तक लौटाए जाएंगे, जिन्होंने 10,000 या उससे अधिक जमा किए हैं।

Sahara Refund Portal से रिफंड आने में कितना टाइम लगेगा?

पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार रिफंड आने में करीब 45 दिन तक का समय लग सकता है।