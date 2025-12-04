नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था पर दो अहम रिपोर्ट आई हैं, और दोनों रेटिंग एजेंसी S&P और Fitch ने जारी की है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी के 2026 में 6.7 प्रतिशत, 2027 में सात प्रतिशत और 2028 में 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। वहीं, क्रेडिट निर्धारित करने वाली एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएंडपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम महंगाई और मजबूत श्रम बाजार ज्यादातर विकासशील बाजार में कंज्यूमर खर्च को प्रोत्साहित करता रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे अमेरिका और चीन में वृद्धि दर धीमी पड़ रही है, वैसे-वैसे उभरते बाजार अपनी मजबूती का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।

Fitch ने रिपोर्ट में क्या कहा उधर, क्रेडिट एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और जीएसटी सुधारों के साथ बेहतर धारणा के कारण वृद्धि अनुमान को बढ़ाया गया है। फिच की यह रिपोर्ट एक दिन बाद (पांच दिसंबर) को मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले आई है। बाजार और अर्थशास्ति्रयों को उम्मीद है कि इस बैठक में आरबीआइ भी फिच की तरह चालू वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित कर सकता है। वर्तमान में आरबीआइ का अनुमान 6.5-6.7 प्रतिशत के दायरे में है, जिसे सात प्रतिशत से ऊपर ले जाया जा सकता है।