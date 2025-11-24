गिरते रुपये को RBI ने संभाला, 46 पैसे उछलकर डॉलर के मुकाबले 89.20 के स्तर पर बंद

नई दिल्ली। आरबीआइ के हस्तक्षेप से सोमवार को रुपये ने तमाम विश्लेषकों के दावों को गलत साबित करते हुए डालर के मुकाबले एक दिन में 46 पैसे की छलांग लगाई और यह 89.20 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि, वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता और भारतीय शेयर बाजार से लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से की जा रही निकासी के चलते जानकार मान रहे हैं कि रुपये में अभी मजबूती आने की कोई सूरत नहीं दिखती है। कुछ विश्लेषक पिछले एक महीने के दौरान रुपये की चाल को देखते हुए यह कयास भी लगा रहे हैं कि इसका असर घरेलू महंगाई पर भी दिख सकता है। खासतौर पर ऐसे उत्पादों पर जिन्हें हम आयात करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, आटोमोबाइल पा‌र्ट्स, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, रसायनों आदि की कीमतों में महंगाई पांव पसार सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को मुद्रा बाजार में रुपया 89.66 के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ था। उस दिन डालर के सापेक्ष रुपये ने एक दिन में 98 पैसे की गिरावट देखी था। यह तीन सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी। पिछले सप्ताह (17 से 21 नवंबर) के दौरान रुपये में कुल 1.17 रुपये की कमजोरी देखी गई थी। पिछले हफ्ते डालर के मुकाबले एशियाई बाजारों में भारतीय रुपया सबसे ज्यादा गिरने वाली करेंसी बन गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना ही बताया गया।

RBI ने बेचा डॉलर जानकारों का कहना है कि सोमवार (24 नवंबर) को कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही आरबीआइ की तरफ से रुपये को संभालने के लिए खुलकर डालर की बिकवाली की गई। यही वजह है कि शेयर बाजार की मंदी (सेंसेक्स 331 अंकों की गिरावट के बाद 84,901 पर बंद हुआ) का असर मुद्रा बाजार पर नहीं पड़ा। साफ है कि आरबीआइ बाहरी तौर पर भले ही यह कहता है कि रुपये की कीमत को लेकर वह बहुत ज्यादा हस्तक्षेप के खिलाफ है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से खुला भी नहीं छोड़ना चाहता।

एचडीएफसी सिक्युरिटीज के दिलीप परमार, रिसर्च एनालिस्ट ने कहा कि एशियाई मुद्राओं में सबसे तेजी भारतीय रुपये में ही देखी गई है जो संभवत: केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से संभव हुआ है। हालांकि जो ट्रेंड है वह कमजोर ही है क्योंकि विदेशी फंड निवेशकों की तरफ से भारतीय बाजार से पैसा निकालने का रुख बना हुआ है। इसके अलावा, कारोबारी घाटा भी लगातार बढ़ रहा है और सभी प्रमुख मुद्राओं के सापेक्ष डालर की मजबूती बढ़ती जा रही है।