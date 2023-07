भारतीय शेयर बाजार की तेजी का रुपये पर दिखा असर, डॉलर के मुकाबले 15 पैसे चढ़कर हुआ बंद

Dollar vs Rupee डॉलर के मुकाबले रुपये में जबरदस्त तेजी देखने मिली है। रुपया 15 पैसे चढ़कर 81.95 पर बंद हुआ था। अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास बना हुआ है। रुपये में तेजी की वजह भारतीय शेयर बाजार का उच्चतम स्तर पर होना और विदेशी निवेशकों की खरीदारी को माना जा रहा है। (जागरण फाइल फोटो)

डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास बना हुआ है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। डॉलर के मुकाबले सोमवार के कारोबारी सत्र में रुपये में तेजी देखने को मिली। रुपया 15 पैसे बढ़कर 81.95 पर बंद हुआ। रुपये में तेजी की वजह एफपीआई की ओर से भारतीय बाजार में लगातार खरीदारी करना और निवेशकों का शेयर बाजार में बुलिश होना है। कैसा रहा रुपये में कारोबार? इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक, घरेलू मुद्रा डॉलर के मुकाबले 82.01 पर तेजी के साथ खुली थी और 81.95 पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले रुपये में 15 पैसे का इजाफा देखने को मिला है। इसी बड़ी वजह भारतीय शेयर बाजार का शानदार प्रदर्शन करना है। दिन के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये ने 81.76 के उच्चतम स्तर और 82.01 के न्यूनतम स्तर को छुआ। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.10 पर बंद हुआ था। डॉलर इंडेक्स का हाल अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स आज एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। यह 0.21 प्रतिशत बढ़कर 103.13 पर था। बता दें, डॉलर इडेक्स में दुनिया की छह करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती और कमजोरी को दिखाता है। भारतीय बाजार में कारोबार भारतीय शेयर बाजार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 486.49 अंक चढ़कर 65,205.05 अंक और निफ्टी अपने सबसे उच्चतम स्तर 19,322.55 अंक पर बंद हुआ है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में एफआईआई की ओर से 6,397 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई थी। जून के महीने में एफआईआई की ओर से 47,148 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो कि पिछले 10 महीने में विदेशी निवेशकों की ओर से किया गया सबसे बड़ा निवेश है। कच्चे तेल के बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.97 प्रतिशत बढ़कर 76.14 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है। शुक्रवार को एफआईआई ने 6,397 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई थी।

Edited By: Abhinav Shalya