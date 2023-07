Share Market: रिलायंस और एचडीएफसी के दम पर बाजार ने छुआ आसमान, 65000 के पास निकला सेंसेक्स

Share Market भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुझान जारी है। आज एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बढ़त के कारण बाजार उच्चतम स्तर पर टिकने में कामयाब रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज आईटीसी बजाज फाइनेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी अल्ट्राटेक सीमेंट एनटीपीसी एचडीएफसी बैंक एमएंडएम टाटा स्टील बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक बाजार के टॉप गेनर्स रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)

निफ्टी 19300 के ऊपर बंद होने में कामयाह रहा है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Share Market: भारतीय शेयर बाजारों में तेजी सोमवार के सत्र में भी जारी रही। बीएसई का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स पहली बार 65000 को पार कर बंद हुआ है। बाजारों में रैली के पीछे एक बड़ा कारण फॉरेन फंड्स का भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करना है। निवेशकों का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और एचडीएफसी ग्रुप में खरीदारी के कारण बाजार में तेजी जारी है। आज कितना बढ़ा शेयर बाजार? आज चौथा कारोबारी सत्र है, जब भारतीय बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 486.49 अंक या 0.75 प्रतिशत बढ़कर अपने अब तक के उच्चतम स्तर 65,205.05 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 133.50 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 19,322.55 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान निफ्टी ने 19,345 का सबसे उच्चतम स्तर छुआ था। टॉप गेनर्स और लूजर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.53 प्रतिशत चढ़कर सेंसेक्स टॉप गेनर बना। आईटीसी, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, एमएंडएम, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर तेजी के साथ बंद हुए हैं। पावर ग्रिड, मारुति, एलएंडटी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, नेस्ले और टाटा मोटर्स में गिरावट हुई है। दुनिया के बाजारों का हाल एशिया के बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग के बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। यूरोप के बाजार भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के बाजार शुक्रवार के सत्र में तेजी के साथ बंद हुए थे। कच्चे तेल के बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.97 प्रतिशत बढ़कर 76.14 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है। शुक्रवार को एफआईआई ने 6,397 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई थी। एफआईआई लगातार भारतीय बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं।

