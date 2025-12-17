लगातार गिरावट के बाद 'रुपये' ने दिखाई मजबूती, RBI के दखल के बाद भारतीय मुद्रा में दिखा सुधार

नई दिल्ली। रुपये में लगातार हावी गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्ती से दखल देने शुरू कर दिया है, जिसके बाद रुपये ने शुरुआती कारोबार में मजबूती दिखाई है। दिन की शुरुआत में 91.07 पर थोड़ा नीचे खुलने के बाद शुरुआती ट्रेडिंग में रुपया 0.7% बढ़कर 90.25 पर पहुंच गया। तीन ट्रेडर्स ने रॉयटर्स को बताया कि सरकारी बैंक तेज़ी से डॉलर बेच रहे थे, जो शायद रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से किया जा रहा था।

दरअसल, पोर्टफोलियो आउटफ्लो और अमेरिका-भारत के बीच चल रहे ट्रेड गतिरोध के कारण भारतीय मुद्रा 4 ट्रेडिंग सेशन में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी। 16 दिसंबर को हुई रुपये में सबसे बड़ी गिरावट इससे पहले 16 दिसंबर को भारतीय रुपये में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और यह अपने रिकॉर्ड सबसे निचले स्तर 91.03 पर पहुंच गया था। रुपये में गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला और मार्केट ने सारी बढ़त गंवा दी। दरअसल, डॉलर की ज्यादा मांग और विदेशी निवेशकों के लगातार बाहर जाने से भी भारतीय मुद्रा पर दबाव बना हुआ है।