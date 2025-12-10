Language
    Shahrukh से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने किया कमाल, दुबई में पहले ही दिन बेच दीं नए प्रोजेक्ट की सारी यूनिट्स

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    दुबई की कंपनी डैन्यूब प्रोपर्टीज ने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के नाम पर कमर्शियल प्रोजेक्ट 'शाहरुखज बाय डैन्यूब' लॉन्च किया और पहले ही दिन सारी यूनिट ...और पढ़ें

    दुबई में आया नया प्रोजेक्ट शाहरुखज बाय डैन्यूब

    नई दिल्ली। दुबई की रियल एस्टेट कंपनी डैन्यूब प्रोपर्टीज (Denube Properties) ने अपने लेटेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट शाहरुखज बाय डैन्यूब (Shahrukhz By Danube) को मंगलवार को लॉन्च किया। खास बात ये है कि कंपनी ने पहले ही दिन इस प्रोजेक्ट की सारी यूनिट्स बेच दीं। डैन्यूब प्रोपर्टीज को इस प्रोजेक्ट से 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होने की उम्मीद है।
    बता दें कि डैन्यूब ग्रुप की रियल एस्टेट यूनिट डैन्यूब प्रोपर्टीज ने इस कमर्शियल प्रोजेक्ट का नाम मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के नाम पर रखा है।

    शाहरुखज बाय डैन्यूब में कितने फ्लोर?

    • मशहूर शेख जायद रोड पर है शाहरुखज बाय डैन्यूब
    • शाहरुखज बाय डैन्यूब में हैं 55 मंजिल
    • शाहरुखज बाय डैन्यूब में कुल 488 यूनिट्स
    • शाहरुखज बाय डैन्यूब का निर्माण क्षेत्र 10 लाख वर्ग फुट से भी अधिक
    • शाहरुखज बाय डैन्यूब में ऑफिसों की शुरुआती कीमत 4,75,000 डॉलर (4.2 करोड़ रुपये)
    • शाहरुखज बाय डैन्यूब से कंपनी को करीब 2.1 अरब एईडी (5,146 करोड़ रुपये) कमाई की उम्मीद

    कब पूरा होगा शाहरुखज बाय डैन्यूब?

    डैन्यूब अपने नए प्रोजेक्ट में करीब 3,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें जमीन की कीमत समेत बाकी खर्च शामिल है। ये प्रोजेक्ट साल 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी ने पहले मुंबई में इस प्रोजेक्ट को पेश किया था। बता दें कि डैन्यूब ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं रिजवान साजन (Rizwan Sajan), जिन्होंने दुबई एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित हुए एक प्रोग्राम में शाहरुख खान की मौजूदगी में प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की।

    रिजवान साजन का अगला प्लान क्या?

    शाहरुखज बाय डैन्यूब की लॉन्चिंग के मौके पर रिजवान साजन ने कहा कि पहले ही दिन प्रोजेक्ट की सभी यूनिट्स बिक गई हैं। उन्होंने इसकी रिकॉर्ड कामयाबी पर गर्व जताते हुए कहा कि यह इसकी बेजोड़ क्वालिटी और कंपनी के प्रति लोगों के भरोसे का साफ सबूत है। इतना ही नहीं साजन ने ‘शाहरुखज़ बाय डैन्यूब 2.0’ पेश किये जाने का भी संकेत दिया।

    डैन्यूब प्रोपर्टीज के कितने प्रोजेक्ट्स?

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के अनुसार, डैन्यूब प्रोपर्टीज ने अब तक 40 प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इनमें से 18 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। वहीं बाकी प्रोजेक्ट्स अभी निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं। शाहरुखज बाय डैन्यूब की लॉन्चिंग के मौके पर SRK ने कहा कि दुबई में इतने बड़े प्रोजेक्ट में अपना नाम देखना मेरे लिए सम्मान की बात है।
    शाहरुख के अनुसार दुबई ने हमेशा मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने रिजवान साजन और डैन्यूब जैसे ब्रांड से जुड़कर खुशी जताई।

