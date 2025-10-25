ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर, दौलत इतनी की अंबानी-अदाणी भी खा सकते हैं मात; नंबर 1 पर साउथ का ये टेंपल

नई दिल्ली। Top 10 Richest Temples in India: भारत, सिर्फ अलग-अलग कल्चर और परंपराओं की भूमि ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा देश भी है जो अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करता है। पूरे देश में फैले अनगिनत मंदिरों में से, कुछ मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि अपनी जबरदस्त दौलत के लिए भी जाने जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र ही नहीं हैं, बल्कि आर्थिक पावरहाउस भी हैं। इस आर्टिकल में, हम भारत के टॉप-10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में बताएंगे। इन मंदिरों के पास इतना धन है कि इन्हें मिला दिया जाए तो मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी भी फेल हो सकता हैं।

भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर । Top 10 Richest Temples in India तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर पद्मनाभस्वामी मंदिर गुरुवायुर देवस्वोम वैष्णो देवी मंदिर शिरडी साईं बाबा मंदिर स्वर्ण मंदिर मीनाक्षी मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर सोमनाथ मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर तिरुमाला तिरूपति वेंकटेश्वर मंदिर कितना अमीर? आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर की कुल संपत्ति लगभग ₹3 लाख करोड़ है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बनाता है। इस नेट वर्थ में फिक्स्ड डिपॉजिट (मार्च 2024 तक ₹18,817 करोड़), सोना और दूसरी संपत्ति शामिल हैं। मंदिर को दान से हर साल काफी इनकम होती है, जो 2024 में ₹1,365 करोड़ तक पहुंच गई थी।

केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर के पास कितना धन? अपने छिपे हुए खजानों के लिए मशहूर, इस तिरुवनंतपुरम मंदिर के पास सोने के गहने, पन्ने, हीरे और जमीन के नीचे बने गुप्त कमरों से मिली पुरानी चीज़ों सहित ₹1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है।

गुरुवायूर देवस्वोम मंदिर कितना अमीर? केरल में भगवान विष्णु को समर्पित, गुरुवायूर मंदिर के पास बैंक में ₹1,737 करोड़ जमा हैं, 271 एकड़ जमीन है, और सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का बड़ा भंडार है। वैष्णो देवी मंदिर के पास कितना है धन? जम्मू में 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को दो दशकों में 1,800 किलोग्राम से अधिक सोना और 4,700 किलोग्राम चांदी मिली, साथ ही ₹2,000 करोड़ से ज्यादा का कैश चढ़ावा भी मिला, जो इसकी पूजनीय स्थिति को दिखाता है। सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का यह चढ़ावा इसके बहुत आध्यात्मिक और भौतिक महत्व को दर्शाता है।

शिरडी साईं बाबा मंदिर के पास कितना धन? शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। 2022 में ₹400 करोड़ से अधिक का दान पाने वाला यह मशहूर मंदिर हॉस्पिटल भी चलाता है और हजारों लोगों को मुफ्त खाना भी खिलाता है, जो धार्मिक महत्व को असरदार कम्युनिटी सर्विस के साथ मिलाता है।

स्वर्ण मंदिर कितना अमीर है? पंजाब के अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अपनी सुनहरी वास्तुकला और सिख धर्म में आध्यात्मिक महत्व के लिए मशहूर, स्वर्ण मंदिर सालाना लगभग ₹500 करोड़ कमाता है और यह एकता, शांति और सामूहिक भक्ति का प्रतीक है।

मीनाक्षी मंदिर के पास कितना धन? तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अपनी शानदार द्रविड़ वास्तुकला के लिए मशहूर मीनाक्षी मंदिर में रोजाना 20,000 से ज्यादा लोग आते हैं और यह धार्मिक कार्यक्रमों, दान और मंदिर की गतिविधियों से सालाना लगभग ₹60 मिलियन कमाता है।

सिद्धिविनायक मंदिर के पास कितना धन? मुंबई के इस मशहूर गणेश मंदिर में रोजाना ₹30 लाख का चढ़ावा आता है। मूर्ति पर 4 किलो सोना लगा हुआ है, और मंदिर की कुल कीमत ₹125 करोड़ है, जो इसे एक अमीर धार्मिक जगह बनाती है।

सोमनाथ मंदिर कितना अमीर? 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग वाले सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में 130 किलो सोना और शिखर पर 150 किलो सोना लगा हुआ है, जो श्रद्धालु तीर्थयात्रियों और इतिहास पसंद करने वालों दोनों को आकर्षित करता है।