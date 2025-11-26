मुकेश अंबानी की कंपनी का एक और बड़ा रिकॉर्ड, RIL का मार्केट कैप 21 लाख करोड़, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Shares) के शेयरों ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। 26 नवंबर, बुधवार को RIL के शेयरों में 2 प्रतिशत की तेजी आई और इसके साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण 21 लाख करोड़ रुपये हो गया। बाजार में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी का शेयर बीएसई में 1.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,569.75 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 2.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,571.80 रुपये पर पहुंच गया। यह इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर है।

एनएसई में, कंपनी का शेयर 1.96 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,569.90 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान, शेयर 1,571.60 रुपये के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण कारोबार समाप्ति पर 21,24,259.89 करोड़ रुपये पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए यह लगातार दूसरा दिन है, जब उसके शेयर में तेजी रही।

इस साल अब तक 29% रिटर्न यह मंगलवार को बीएसई में 0.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ था। इस साल अब तक रिलायंस के शेयर में 29 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। शेयर में तेजी ने शेयर बाजार को ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,022.50 अंक यानी 1.21 प्रतिशत चढ़कर 85,609.51 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 1,057.18 अंक तक चढ़ गया था। वहीं पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 320.50 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,205.30 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी अपने अबतक के उच्चतम स्तर से केवल 10 अंक कम है।