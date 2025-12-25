Aadhaar Card खो गया और मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं, अब कैसे होगी रिकवरी?

नई दिल्ली। आधार कार्ड जैसे जरूरी चीज खो जाए या चोरी हो जाए। साथ ही आपको आधार नंबर भी याद न हो और न ही आधार मोबाइल से लिंक हो, तो ऐसी स्थिति आप कैसे इसे रिकवर कर पाएंगे। आज हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप बिना मोबाइल नंबर के खोया हुआ आधार रिकवर कर सकते हैं।

कैसे करें आधार कार्ड रिकवर?

क्योंकि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। साथ ही आपको आधार नंबर भी याद नहीं है, तो ऐसे में आप घर बैठे इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।

आपको आधार कार्ड रिकवर करने के लिए एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा।

यहां आपको वो 28 नंबर वाला एनरोलमेंट आईडी नंबर देना होगा, जो आपको आधार बनाते वक्त मिला है।

इसके बाद एनरोलमेंट सेंटर में मौजूद कर्मचारी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा।

आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा। इसके बाद आपको आसानी से ई-आधार उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए केवल आपको 30 रुपये देने होंगे।

अगर आपका मोबाइल नंबर, आधार से लिंक हो, तो आप आसानी से घर बैठे ही नया आधार डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1- इसके लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब यहां My Aadhaar वाले सेक्शन पर जाए।

स्टेप 3- इसके बाद आपको Retrieve Lost or Forgotten UID/EID पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- अब यहां मांगी गई जानकारी जैसे नाम, बर्थ डेट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर या ईमेल दर्ज करना होगा।

स्टेप 5- आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को यहां दर्ज करें।

स्टेप 6- ओटीपी दर्ज करते ही आपको आधार से जुड़ी हर एक डिटेल शो हो जाएगी।

स्टेप 7- इसके साथ ही आपको आधार ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

आपको इसके लिए कोई फीस देनी की भी जरूरत नही है।