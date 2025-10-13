RBL Bank में विदेशी निवेश? 51% हिस्सेदारी खरीदने जा रही मिडिल ईस्ट की ये बैंक; अब कल तूफान बनेंगे शेयर

नई दिल्ली| भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बड़ा विदेशी निवेश आने वाला है। मिडिल ईस्ट की दिग्गज बैंक एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) भारत के निजी क्षेत्र के रत्नाकर बैंक लिमिडेट यानी आरबीएल बैंक (RBL Bank) में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। दोनों कंपनियों के बीच पिछले कुछ महीनों से बातचीत चल रही है। अगर यह सौदा तय हो जाता है, तो यह भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक साबित हो सकता है।

सूत्रों ने बताया कि एमिरेट्स NBD को RBL बैंक एक मजबूत एसेट लगता है और वे इस डील को व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सौदे की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं और बातचीत का अंतिम नतीजा निकलना बाकी है। इस खबर के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि मंगलवार को RBL के शेयरों में तेजी आ सकती है।

9,071 करोड़ रुपए में हो सकती है डील जानकारी के अनुसार, यह डील प्रेफरेंशियल इश्यू रूट के जरिए हो सकती है। अगर समझौता तय हो गया, तो यह ओपन ऑफर को ट्रिगर करेगा, यानी अन्य निवेशकों को भी शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। यह सौदा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी पर निर्भर करेगा। फिलहाल RBL बैंक का पूरा स्वामित्व पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है। 13 अक्टूबर को बैंक का मार्केट कैप 17,786 करोड़ रुपए था। ऐसे में 51% हिस्सेदारी की अनुमानित कीमत करीब 9,071 करोड़ रुपए बैठती है।

देशभर में RBL की 562 ब्रांचेस RBL बैंक के पास देशभर में 562 शाखाएं, 1,474 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट शाखाएं और 415 एटीएम हैं। बैंक के सीईओ आर. सुब्रमणीकुमार हैं और पिछले वित्त वर्ष में बैंक ने 14,039 करोड़ रुपये की आय और 695 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। अगर यह डील पूरी होती है, तो यह भारतीय बैंकिंग सेक्टर में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा विदेशी निवेश साबित हो सकता है।

कैसी है शेयर्स की परफॉर्मेंस? सोमवार को RBL के शेयर में 0.82% की मामूली गिरावट देखी गई। शेयर 289.70 रुपए के साथ ओपन हुए और 50 पैसे की गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए। शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 296.40 रुपए और लो लेवल 146.10 रुपए है। बैंक के शेयरों ने एक साल में करीब 40 फीसदी और पांच साल में 68 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बैंक में विदेशी निवेश की खबर के बीच माना जा रहा कि इसके शेयरों में मंगलवार को तूफानी तेजी आ सकती है।