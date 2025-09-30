GST में कटौती के बाद आरबीआई दे सकता है गुड न्यूज, घटाएगा रेपो रेट? RBI Policy पर सबकी नजर

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार यानी एक अक्टूबर को सुबह 10 बजे पॉलिसी का ऐलान करेंगे। ऐसे में जानकारों का मानना है कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तरफ से जीएसटी दर में हुई कटौती से बने माहौल को और सुदृढ़ करने के लिए रेपो रेट में 25 आधार (25 BPS) की एक कटौती कर दी जाए। हालांकि कुछ जानकारों की राय अलग है।

नई दिल्ली| चालू वित्त वर्ष के दौरान महंगाई दर 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है और पिछले कई सालों में यह पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Policy Update) की तरफ से निर्धारित लक्ष्य (दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत) के अंदर है। वैश्विक अनिश्चितता की वजह से मांग में बहुत ज्यादा तेजी आने की संभावना नहीं है, जिससे कि महंगाई के निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना हो।

ट्रंप सरकार की शुल्क नीति की वजह से घरेलू उद्योगों को ज्यादा प्रतिस्प‌र्द्धी बनाने के लिए सस्ती दरों पर कर्ज देने की जरूरत भी है। यानी माहौल तो पूरी तरह से अनुकूल है, लेकिन बुधवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट में एक और कटौती की जाएगी, इसको लेकर अनिश्चितता है।

जानकार क्या मान रहे? कुछ जानकार यह मान रहे हैं कि हो सकता है कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तरफ से जीएसटी दर में हुई कटौती से बने माहौल को और सुदृढ़ करने के लिए रेपो रेट में 25 आधार (25 BPS) की एक कटौती कर दी जाए। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि संभवत दिसंबर, 2025 तक इंतजार करने की नीति पर चला जाएगा।

हालांकि, अगर ऐसा नहीं होता है तो यह मौजूदा हालात की वजह से नहीं बल्कि जून और अगस्त, 2025 में केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था का जिस तरह से आकलन किया था, उस पर आधारित फैसला होगा। देखा जाए तो RBI अप्रैल, 2025 के बाद से ही लगातार सालाना महंगाई की दर को लेकर अपने अनुमान को घटा रहा है। यह सिलसिला अक्टूबर में भी चलने की पूरी उम्मीद है। आगे महंगाई की स्थिति में नरमी को देखते हुए ब्याज दरों की स्थिति भी आसान होनी चाहिए।