RBI Policy: 25 बेसिस पॉइंट कटौती होगी सरप्राइज, GDP पर नहीं होगा असर; BoB की इकोनॉमिस्ट ने क्यों किया ऐसा दावा?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार सुबह 10 बजे पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इसे लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिस्ट सोनल बधान का कहना है कि अगर RBI 25 बेसिस पॉइंट्स (BPS) की कटौती करता है तो यह बाजार के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा। इसका GDP पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति का असर असल अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में 2-3 तिमाही लगती है।

सोनल बधान न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि, "अगर RBI अक्टूबर में 25 BPS कट भी करता है तो FY26 की GDP फोरकास्ट में बदलाव नहीं होगा। मौद्रिक नीति का असर असल अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में 2-3 तिमाही लगती है।" बधान के मुताबिक, अगर RBI रेट्स स्थिर रखता है तो कमेंट्री डोविश रह सकती है। उन्होंने कहा कि RBI के पास रेट कट की बहुत गुंजाइश नहीं है। संभावना है कि RBI वित्त-वर्ष 26 (FY26) की महंगाई अनुमान में लगभग 50 BPS की कमी दिखाए। इससे बॉन्ड यील्ड्स को राहत मिलेगी। हालांकि पॉलिसी स्टांस 'न्यूट्रल' ही रहेगा। यह भी पढ़ें- जीरोधा वाले नितिन कामथ की चेतावनी, वीकली ऑप्शंस बंद हुए तो इक्विटी डिलीवरी पर लगेगा चार्ज; किस पर पड़ेगा असर?

100 BPS पहले ही कट हो चुका RBI इस साल की शुरुआत में ही 100 BPS की कटौती कर चुका है। बधान ने बताया कि इसका असर अब अर्थव्यवस्था में दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि बैंकों के लेंडिंग रेट में 60 BPS की कमी आई है। क्रेडिट ग्रोथ में भी हल्की रिकवरी दिख रही है। साथ ही, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक स्पेंडिंग और GST कलेक्शन भी घरेलू ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं।

अमेरिकी व्यापार समझौते पर बातचीत जारी बधान ने कहा कि अमेरिकी व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। ऐसे में RBI तब तक इंतजार करना चाहेगा जब तक टैरिफ पर स्पष्टता नहीं मिलती। घरेलू स्तर पर GST कटौती से खपत और महंगाई पर असर दिखेगा। RBI त्योहारी मांग और GDP ग्रोथ पर इसका नतीजा देखने के बाद ही बड़ा कदम उठाएगा।