कितने तरह के होते हैं Bank Account, क्या एक व्यक्ति खोल सकता है अनलिमिडेट बैंक खाते

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आप सभी के पास किसी ना किसी बैंक का अकाउंट होगा। अगर आप भी एक बैंक से ज्यादा बैंक के ग्राहक हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक अकाउंट को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। इसमें आरबीआई ने बताया है कि अब एक व्यक्ति कितना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कई लोग एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करते हैं। ऐसे में आरबीआई ने बैंक अकाउंट रखने के लिए नियम बनाए हैं. हम सभी को इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक में कितने तरह के अकाउंट ऑफर करता है। बैंक अकाउंट टाइप (Type of Bank Account) हम कई तरह के बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक हमें सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट का ऑफर देता है। हम इनमें से कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देश में सबसे ज्यादा ग्राहक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। इसे बचत खाता भी कहा जाता है। यह एक तरह का बेसिक अकाउंट होता है। कई लोग करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। ये अकाउंट वहीं व्यक्ति ओपन करवाता है जिनका खुद का कोई बिजनेस हो। इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होती है। इस अकाउंट में ग्राहक को कोई ब्याज नहीं मिलता है।

कई लोग या फिर कंपनी अपने कर्मचारी के लिए सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं। ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसमें हर महीने सैलरी आती है। इस वजह से इसमें बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं होती है।

देश में कई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं। इस अकाउंट में खाताधारक एक नहीं बल्कि दो होते हैं। कई लोग ये अकाउंट अपने बच्चों के लिए खोलते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने की लिमिट भारत में एक व्यक्ति कितना भी अकाउंट ओपन कर सकता है। इस पर अभी कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। लोग अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी बैंक में कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक ने अभी इस पर कोई सीमा नहीं लगाई है। आप देश में किसी भी राज्य में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।

