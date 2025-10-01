Language
    RBI MPC Meeting: क्या इस बार भी रेपो रेट में होगी कटौती, कितनी ‘कम होगी आपके होम लोन की EMI’

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:50 AM (IST)

    आज 1 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक का एलान होगा (RBI MPC Meeting 2025)। एलान के दौरान आरबीआई रेपो रेट में कटौती (Repo Rate Cut) को लेकर भी फैसला सुना सकता है। साथ ही कई वित्तीय संबंधित फैसले लिए जाएंगे। देश में बढ़ रही टैरिफ की चिंता के बीच क्या आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर आम आदमी को राहत देगा?

    RBI MPC Meeting: क्या इस बार भी रेपो रेट में होगी कटौती?

     नई दिल्ली। 1 अक्टूबर 2025 यानी आज सुबह 10 बजे से आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की मौद्रिक समिति की बैठक (RBI MPC Meeting) का फैसला आएगा। इस बैठक के दौरान आरबीआई रेपो रेट (Repo Rate Cut) में बदलाव और अन्य वित्तीय संबंधित फैसले लेता है। इसलिए सभी की निगाहे इस बैठक पर टिकी हुई है।

    ये देखना दिलचस्प होगा कि देश में बढ़ रही टैरिफ की चिंता के बीच क्या आरबीआई रेपो रेट में फिर कटौती करेगा। आपको बता दें इस साल होने वाली अब तक की सभी बैठकों में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। 

    RBI MPC Meeting: कहां देख सकते हैं Live?

    आरबीआई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऑफिशियल अकाउंट पर आज सुबह 10 बजे लाइव आएगा। लाइव के दौरान (RBI MPC Meeting Live) आरबीआई मीटिंग के दौरान लिए गए फैसलों का एलान करेगा। 

    Repo Rate Cut: क्या रेपो रेट में होगी कटौती?

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट में कटौती कर आम आदमी को राहत दे सकता है। अभी रेपो रेट 5.5 फीसदी दर्ज किया गया है। वहीं ये कहा जा रहा है कि रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है। इसका अर्थ हुआ कि रेपो रेट घटकर 5.25 फीसदी हो जाएगा।

    रेपो रेट में कटौती का क्या होगा असर?

    रेपो रेट का सीधा असर लोन के ब्याज दर पर पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होता है, जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया हो। आइए जानते हैं कि अगर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती होती है, तो आपके होम लोन का ईएमआई कितना हो जाएगा

    कितनी कम होगी EMI?

    अभी होम लोन का सबसे कम ब्याज 7.35 फीसदी है। अगर इसमें 0.25 फीसदी घटाया जाएं, तो ये 7.10 फीसदी हो जाता है। हालांकि ये बैंक पर भी निर्भर करता है कि रेपो रेट में कटौती के बाद वे ब्याज दर कम करता है या नहीं।