सोने से चमकी RBI की तिजोरी, विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड स्तर के करीब ; जानें इस बार कितना भरा खजाना

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जारी एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, देश के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक के भंडार में 4.37 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार के सप्ताह के दौरान लगभग रिकॉर्ड उच्च स्तर 693.32 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है।

आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई के पास भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4.37 बिलियन डॉलर की बढोतरी देखी गई, जिससे यह 693.32 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 12 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह में यह 688.95 बिलियन डॉलर था।

एएनआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले कुछ हफ्तों से, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी जारी है और यह रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब पहुंच रहा है।

विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी एसेट, सोना, एसडीआर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में देश की आरक्षित स्थिति शामिल होती है, जिसका रखरखाव देश के केंद्रीय बैंक करते हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार, 19 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान RBI की विदेशी मुद्रा संपत्ति 1.65 बिलियन डॉलर बढ़कर 559.43 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि पिछले सप्ताह यह 557.78 बिलियन डॉलर थी। आरबीआई की स्वर्ण निधि विश्वभर के केंद्रीय बैंक भू-राजनीतिक या घरेलू आर्थिक अनिश्चितता के समय वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए एक निश्चित मात्रा में स्वर्ण भंडार जमा करते हैं। स्वर्ण भंडार करने वाली संस्थाएं देश की मुद्रा को समर्थन प्रदान करती हैं और साथ ही कुल विदेशी मुद्रा भंडार में भी योगदान देती हैं।

आरबीआई के स्वर्ण भंडार में 19 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह में 2.62 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे यह 110.36 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले सप्ताह यह 107.74 बिलियन डॉलर था।

सोने के अलावा , विदेशी मुद्रा भंडार के दो अन्य पहलू भी हैं जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान करते हैं। एसडीआर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में आरक्षित राशि, आरबीआई के भंडार में दो अतिरिक्त सामग्रियां हैं जो देश के भंडार में योगदान करती हैं।

अन्य विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में 10 मिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है और यह पिछले सप्ताह के 18.73 बिलियन डॉलर की तुलना में बढ़कर 18.74 बिलियन डॉलर हो गया है, जैसा कि बुलेटिन में बताया गया है।