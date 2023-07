RBI Floating Rate Savings Bond: इस योजना में मिल रहा है FD से भी ज्यादा ब्याज, जानें क्या हैं इसके फायदे

RBI Floating Rate Savings Bond अगर आप भी किसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आप भारतीय रिजर्व बैंक की इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको अच्छी ब्याज दरों के साथ आपको कई फायदे मिलते हैं। इस स्कीम में आपको एफडी से ज्यादा का ब्याज मिलता है। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

RBI Floating Rate Savings Bond: इस योजना में मिल रहा है FD से भी ज्यादा ब्याज

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (FRSB) की ब्याज दर पहले के मुताबिक 8 फीसदी ज्यादा हो गई है। अभी इस स्कीम में निवेशक को 8.05 फीसदी का इंटरेस्ट मिल रहा है। यह स्कीम प्राइवेट सेक्टर के बैंक और सरकारी बैंक में दी जाने वाली ब्याज दरों से ज्यादा होता है। आइए, जानते हैं कि फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में आपको कितना रिटर्न मिलता है? फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको इस स्कीम में आपको 8.05 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बचत योजना में 0.35 फीसदी का ब्याज मिलता है। राष्ट्रीय बचत योजना की ब्याज दरों को हर तिमाही में रिवाइज किया जाता है। इस बार जुलाई-सितंबर 2023 के लिए उनकी ब्याज दर 7.7 फीसदी तय की गई है। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट को समय समय पर बदला जाता है। अगर राष्ट्रीय बचत योजना की ब्याज दरों में इजाफा होता है तो इस योजना के ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी होती है। यह योजना एक सुरक्षित निवेश योजना है। इस योजना को आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का टैन्योर इस योजना में जमा की गई राशि 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। इसमें आप लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। हालांकि, इस योजना में ब्याज दर के बढ़ने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में जमा की गई राशि पर टैक्स भी लगता है। ऐसे में आपको निवेश करने से पहले इसके टैक्स से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में समझ लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट और सुरक्षित इंवेस्टमेंट का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं तो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड काफी अच्छा ऑप्शन है। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड के ब्याज दर की समीक्षा इस योजना के ब्याज दरों को हर 6 महीने के बाद रिवाइज किया जाता है। अब इनकी ब्याज दरों को 1 जनवरी 2024 को रिवाइज किया जाएगा। अगर एनएससी की ब्याज दरों में कटौती होती है तो इस योजना की ब्याज दरों में भी कटौती होती है।

Edited By: Priyanka Kumari