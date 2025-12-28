"जिंदगी टीवी सीरियल नहीं, असल में...", रतन टाटा के वो 10 सक्सेस मंत्र, जो काम-सोच और जिंदगी को बदल कर रख देंगे
Ratan Tata Birthday 2025: रतन टाटा की कहानी भरोसे, सादगी और मजबूत फैसलों की मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि सफलता सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि सही तरीके ...और पढ़ें
Ratan Tata Birthday: 28 दिसंबर 1937... ये वो तारीख है, जब भारत ने सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक सोच को जन्म (ratan tata birthday) लेते देखा। जिसने सोचने और जीने का एक मजबूत नजरिया दिया। नाम था- रतन टाटा, जिनका नाम आते ही भरोसा, सादगी और मजबूती अपने आप जुड़ जाती है। रतन टाटा की कहानी किसी शोरगुल भरे बिजनेस साम्राज्य की नहीं, बल्कि खामोशी से लिए गए उन फैसलों की है, जो वक्त के साथ मिसाल बन गए।
जब फायदे और नुकसान के तराजू में नैतिकता हल्की पड़ रही थी, तब उन्होंने उसी पलड़े को थामे रखा। उनकी सादगी, उनकी आंखों में ठहराव और फैसलों में साहस.... ये सब बताते हैं कि सफलता सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि असर में गिनी जाती है। उन्होंने सिखाया कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, सही तरीके से कमाना बड़ी बात है। और अगर सम्मान दांव पर हो, तो समझौता नहीं सीधा इनकार ही सबसे मजबूत जवाब होता है।
रतन टाटा आज भी सिर्फ याद नहीं किए जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। आज उनके जन्मदिन (ratan tata birthday 2025) के मौके पर हम आपको रतन टाटा (ratan tata quotes) के वो मंत्र बताने जा रहे हैं, जो आपको रास्ता दिखाएंगे और गर्व से जीना सिखा देंगे।
रतन टाटा के 10 मंत्र, जो जीना सिखा देंगे (Ratan Tata Inspirational Quotes)
- जिंदगी टीवी सीरियल नहीं होती, असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम होता है।
- अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो सबके साथ चलिए।
- अगर लोग आपको पत्थर मारें, तो आप उनका इस्तेमाल अपना महल बनाने में कर लीजिए।
- हम सबके पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन प्रतिभा विकसित करने के लिए समान अवसर जरूर हैं।
- लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर उसकी जंग उसे ही खत्म कर देती है। ठीक इसी तरह इंसान को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसकी अपनी सोच ही उसे खत्म कर देती है।
- अपनी जड़ें कभी मत भूलो, और जहां से तुम आए हो उस पर हमेशा गर्व करो।
- नेतृत्व का मतलब हुकूमत करना नहीं होता, असली नेतृत्व उन लोगों की देखभाल करने में है जो तुम्हारी जिम्मेदारी में हैं।
- किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें उसे एक बार से ज्यादा बार लड़ना पड़ सकता है।
- जब तुम एक सपना लेकर और पूरे जुनून से काम करते हो, तो सफलता निश्चित है।
- सीखना कभी बंद मत करो, खुद को लगातार चुनौती दो ताकि तुम बढ़ो और विकसित हो सको।
बता दें कि 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन मुंबई के Breach Candy अस्पताल में हुआ था।
