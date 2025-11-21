400 करोड़ का घर, 28 किलो सोने की माला, अब बेटी की शादी की चर्चा; कौन हैं राजू मंटेना, जिनके चलते हाई अलर्ट है उदयपुर?

नई दिल्ली | राजस्थान का उदयपुर इन दिनों किसी फिल्मी सेट की तरह चमक रहा है। पूरे शहर में वीआईपी मूवमेंट और लग्जरी कारों का काफिला दिख रहा है। झीलों के बीच जगमगाती लाइटें शहर और खूबसूरत दिख रहा है। वजह है- एक सुपर-रॉयल शादी, जिसे उदयपुर (udaipur wedding news) शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर देखने जा रहा है।

ये शादी किसी राजा-महाराजा की नहीं, बल्कि अमेरिकी-भारतीय बिजनेसमैन राजू मंटेना (raju mantena) की बेटी नेत्रा मंटेना (Netra Mantena) की है। जिसमें शामिल होने के लिए 40 देशों से 125 से ज्यादा सेलेब्रिटीज जुटेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर कौन हैं राजू मंटेना, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए उदयपुर को चुना है? उनका बिजनेस क्या है, कितनी नेटवर्थ है? चलिए जानते हैं एक-एक डिटेल।

कौन हैं बिजनेसमैन राजू मंटेना? (who is raju mantena) राजू मंटेना अमेरिका के जाने-माने इंडियन-अमेरिकन उद्यमी हैं। वे पत्नी पद्मजा मंटेना और बेटी नेत्रा मंटेना के साथ फ्लोरिडा में रहते हैं। राजू मंटेना वे इन्टेग्रा कनेक्ट (Integra Connect) नाम की हेल्थकेयर टेक कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जिसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में है। उनकी नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर (लगभग 177 करोड़ रुपए) है। वह मंटेना ऑनकोलॉजी और हेल्थ सिस्टम्स में बड़ी पहचान रखते हैं। इससे पहले वे फ्लोरिडा की ही एक बड़ी हेल्थकेयर फर्म P4 Healthcare के सीईओ भी रह चुके हैं।

उनकी बेटी नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गाडिराजू (Wamsi Gadiraju) से हो रही है। शादी के कार्यक्रम 21 से 24 नवंबर तक चलेंगे। बड़े-बड़े हॉलीवुड, बॉलीवुड स्टार्स और भारत-अमेरिका के कई टॉप पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रम्प जूनियर (Jr Trump) भी इसी शादी में शामिल होने के लिए भारत आ चुके हैं।

28 किलो सोने की माला से चर्चा में आए थे राजू मंटेना राजू मंटेना ने स‍ितंबर 2017 में त‍िरुपत‍ि बालाजी को 28 क‍िलो सोने से बनी सहस्रनाम माला भेंट की थी। उस समय यह माला 8.36 करोड़ रुपए में तैयार हुई थी। इसमें 1008 सोने के स‍िक्‍के जड़े गए थे। इन सभी स‍िक्‍कों पर भगवान वेंकटेश्‍वर का नाम ल‍िखा गया था। इतना ही नहीं, राजू मंटेना ने 2023 में फ्लोरिडा के मैनालापैन 16 बेडरूम वाला लग्जरी एस्टेट करीब 400 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसमें प्राईवेट बीच और एक घुड़साल भी शामिल है।

शादी के लिए कौन-कौन से वेन्यू बुक हुए? शादी के फंक्शन उदयपुर के सबसे आइकॉनिक और रॉयल लोकेशंस पर हो रहे हैं। जिनमें शामिल हैं- द लीला पैलेस

माणिक चौक, सिटी पैलेस

जगमंदिर आइलैंड पैलेस सुरक्षा इंतजाम इतने कड़े क्यों? चूंकि शादी में कई ग्लोबल सेलेब्रिटीज, बिजनेस टायकून और राजनैतिक चेहरे शामिल हो रहे हैं, इसलिए उदयपुर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी है। एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक स्पेशल चेकिंग, जगमंदिर और माणिक चौक में सेंट्रल एजेंसियों की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस और सिक्योरिटी कमांड कंट्रोल जैसी तैनती है। स्पेशन एजेंसियां पहले ही दोनों प्रमुख वेन्यू का निरीक्षण कर चुकी हैं।