Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    400 करोड़ का घर, 28 किलो सोने की माला, अब बेटी की शादी की चर्चा; कौन हैं राजू मंटेना, जिनके चलते हाई अलर्ट है उदयपुर?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    Udaipur wedding news: राजस्थान का उदयपुर हाई अलर्ट पर है। वजह है- एक शाही शादी। ये शादी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि अमेरिकी भारतीय बिजनेसमैन के परिवार की है। जिसमें शामिल होने के लिए 40 देशों से 125 से ज्यादा सेलेब्रिटीज जुटेंगे। इनमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारें शिरकत करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर कौन हैं बिजनेसमैन राजू मंटेना (Who is raju mantena) और कितनी है उनकी नेटवर्थ?

    prefferd source google
    Hero Image

    कौन हैं राजू मंटेना, जिनके चलते हाई अलर्ट पर है उदयपुर? कितनी है नेटवर्थ और क्या है बिजनेस?

    नई दिल्ली | राजस्थान का उदयपुर इन दिनों किसी फिल्मी सेट की तरह चमक रहा है। पूरे शहर में वीआईपी मूवमेंट और लग्जरी कारों का काफिला दिख रहा है। झीलों के बीच जगमगाती लाइटें शहर और खूबसूरत दिख रहा है। वजह है- एक सुपर-रॉयल शादी, जिसे उदयपुर (udaipur wedding news) शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर देखने जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये शादी किसी राजा-महाराजा की नहीं, बल्कि अमेरिकी-भारतीय बिजनेसमैन राजू मंटेना (raju mantena) की बेटी नेत्रा मंटेना (Netra Mantena) की है। जिसमें शामिल होने के लिए 40 देशों से 125 से ज्यादा सेलेब्रिटीज जुटेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर कौन हैं राजू मंटेना, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए उदयपुर को चुना है? उनका बिजनेस क्या है, कितनी नेटवर्थ है? चलिए जानते हैं एक-एक डिटेल।

    कौन हैं बिजनेसमैन राजू मंटेना? (who is raju mantena)

    राजू मंटेना अमेरिका के जाने-माने इंडियन-अमेरिकन उद्यमी हैं। वे पत्नी पद्मजा मंटेना और बेटी नेत्रा मंटेना के साथ फ्लोरिडा में रहते हैं। राजू मंटेना वे इन्टेग्रा कनेक्ट (Integra Connect) नाम की हेल्थकेयर टेक कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जिसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में है। उनकी नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर (लगभग 177 करोड़ रुपए) है। वह मंटेना ऑनकोलॉजी और हेल्थ सिस्टम्स में बड़ी पहचान रखते हैं। इससे पहले वे फ्लोरिडा की ही एक बड़ी हेल्थकेयर फर्म P4 Healthcare के सीईओ भी रह चुके हैं।

    उनकी बेटी नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गाडिराजू (Wamsi Gadiraju) से हो रही है। शादी के कार्यक्रम 21 से 24 नवंबर तक चलेंगे। बड़े-बड़े हॉलीवुड, बॉलीवुड स्टार्स और भारत-अमेरिका के कई टॉप पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रम्प जूनियर (Jr Trump) भी इसी शादी में शामिल होने के लिए भारत आ चुके हैं।

    28 किलो सोने की माला से चर्चा में आए थे राजू मंटेना

    राजू मंटेना ने स‍ितंबर 2017 में त‍िरुपत‍ि बालाजी को 28 क‍िलो सोने से बनी सहस्रनाम माला भेंट की थी। उस समय यह माला 8.36 करोड़ रुपए में तैयार हुई थी। इसमें 1008 सोने के स‍िक्‍के जड़े गए थे। इन सभी स‍िक्‍कों पर भगवान वेंकटेश्‍वर का नाम ल‍िखा गया था। इतना ही नहीं, राजू मंटेना ने 2023 में फ्लोरिडा के मैनालापैन 16 बेडरूम वाला लग्जरी एस्टेट करीब 400 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसमें प्राईवेट बीच और एक घुड़साल भी शामिल है।

    यह भी पढ़ें- कितने अमीर हैं भारत आए 'डोनाल्ड ट्रंप जूनियर', ट्रंप के इस बिजनेस को संभालते, नामी कंपनी के हैं वाइस प्रेसिडेंट

    शाही वेडिंग में कौन-कौन सेलेब्रिटीज होंगे शामिल?

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, डायरेक्टर करण जौहर, एक्ट्रेस जैक्लीन फर्नान्डीज, कृति सेनन, माधुरी दीक्षित, वाणी कपूर, जाह्नवी कपूर जैसे सितारे शामिल हो सकते हैं। वहीं, हॉलीवुड से जेनिफर लोपेज, पॉप संसेशन जस्टिन बीबर भी पहुंच सकते हैं। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक से सिटी पैलेस तक सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

    शादी के लिए कौन-कौन से वेन्यू बुक हुए?

    शादी के फंक्शन उदयपुर के सबसे आइकॉनिक और रॉयल लोकेशंस पर हो रहे हैं। जिनमें शामिल हैं-

    • द लीला पैलेस
    • माणिक चौक, सिटी पैलेस
    • जगमंदिर आइलैंड पैलेस

    सुरक्षा इंतजाम इतने कड़े क्यों?

    चूंकि शादी में कई ग्लोबल सेलेब्रिटीज, बिजनेस टायकून और राजनैतिक चेहरे शामिल हो रहे हैं, इसलिए उदयपुर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी है। एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक स्पेशल चेकिंग, जगमंदिर और माणिक चौक में सेंट्रल एजेंसियों की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस और सिक्योरिटी कमांड कंट्रोल जैसी तैनती है। स्पेशन एजेंसियां पहले ही दोनों प्रमुख वेन्यू का निरीक्षण कर चुकी हैं।

    कौन हैं वामसी गाडिराजु, जिससे हो रही नेत्रा मंटेना की शादी? (Who is Wamsi Gadiraju)

    वामसी गाडिराजु सुपरऑर्डर (Superorder) नाम की कंपनी के को-फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से साइंस में स्नातक की डिग्री ली है। 2024 में फोर्ब्स ने उन्हें और उनके सह-संस्थापक को '30 Under 30' सूची में रखा था। उनकी कंपनी की वैल्यू 18 से 25 मिलियन डॉलर (करीब 22 करोड़ रुपए) के बीच है। वामसी ने रेस्टोरेंट्स के लिए खास AI टूल बनाए हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर, ग्राहक सेवा और डिलीवरी से ज्यादा मुनाफा दिलाते हैं। उन्होंने AI से वेबसाइट बनाने वाला टूल भी तैयार किया है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US