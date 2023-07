Punjab National Bank ने जारी किए Q1 के नतीजे, नेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़कर हुआ 1255 करोड़ रुपये

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने आज अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। नतीजों के मुताबिक बैंक की शुद्ध आय 4 गुना बढ़कर 1255 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले इसी अवधि में बैंक को 308 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बैंक ने बताया कि उसका बैड लोन भी घटा है। पढ़िए पूरी खबर।

Punjab National Bank released Q1 results, net profit increased 4 times to Rs 1255 crore

