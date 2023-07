PNB Metaverse: देश का पहला वर्चुअल ब्रांच लॉन्च करने वाला बैंक बना पीएनबी, ग्राहकों को क्या होगा फायदा

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: देश के बड़े सरकारी बैंक में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने आज तकनीक का सहारा लेते हुए अपना पहला वर्चुअल (Virtual) ब्रांच शुरू करने का एलान किया है।

पीएनबी ने इस ब्रांच का नाम पीएनबी मेटावर्स (PNB Metaverse) रखा है। आपको बता दें कि वर्चुअल ब्रांच खोलने वाला पीएनबी देश का पहला बैंक बन गया है।

वर्चुअल ब्रांच में क्या सुविधाएं?

पीएनबी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि यह ब्रांच मौजूदा और नए ग्राहकों को बैंकिंग का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी जो अब बैंक के उत्पादों और सेवाओं जैसे बैंक जमा, खुदरा/एमएसएमई लोन, डिजिटल उत्पाद, महिला/वरिष्ठ नागरिकों 'Do It Yourself' और सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

पीएनबी के स्टेटमेंट के मुताबिक बैंक ने यह मेटावर्स शाखा विकसित किया है, जहां उसके सम्मानित ग्राहकों को अपने घर या कार्यालय से अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से वर्चुअल वातावरण तक विशेष पहुंच मिलेगी।

3D में कर सकेंगे अनुभव

पीएनबी ने कहा कि पीएनबी मेटावर्स, डिजिटल अवतारों के माध्यम से पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को निष्पादित करते हुए ग्राहकों को एक व्यापक 3D अनुभव प्रदान करेगा।

पीएनबी के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल ने कहा कि

इंटरनेट के इस नए चरण में, जो साइटों और ऐप्स के एक अलग संग्रह से लगातार 3डी वातावरण में विकसित होता है, जहां काम से सामाजिक मंच पर जाना, कार्यालय से सड़क के पार मूवी थियेटर तक पैदल चलने जितना आसान है

ग्राहक को जोड़ने का प्रयास

अतुल गोयल ने कहा कि इस नई तकनीक के साथ, बैंक ग्राहक को अधिक जुड़ोने का प्रयास, ग्राहक अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार करने और हाइपर-वैयक्तिकृत ग्राहक अनुभव प्रदान करने की उम्मीद कर रही है।

हाल ही में ये सुविधा भी की थी लॉन्च

पीएनबी ने हाल ही में उन ग्राहकों के लिए IVR आधारित UPI 123PAY को लॉन्च किया है जो इंटरनेट यूज नहीं करते हैं। बैंक द्वारा जारी इस सुविधा के बाद पीएनबी के ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन आसानी से कर पाएंगें।

वैसे ग्राहक जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें काफी फायदा होने वाला है। यहां तक की यह सुविधा अनेक भाषाओं में भी उपलब्ध है।