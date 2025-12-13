SBI ने लोन किया सस्ता, लेकिन FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में की कटौती; चेक करें नई दरें

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिजर्व बैंक की पॉलिसी रेट में कटौती के बाद अपनी लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, जिससे मौजूदा और नए कर्जदारों के लिए लोन सस्ता हो गया है। लेटेस्ट कटौती के साथ, SBI का एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) 25 बेसिस पॉइंट्स कम होकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगा। इससे होम लोन सस्ता हो जाएगा।



बैंक ने लोन सस्ता करने के साथ एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी कटौती की है। अलग-अलग एफडी पर SBI ने ब्याज दरें घटाई हैं।

FD पर कम कर दी ब्याज दर भारत का सबसे बड़े बैंक SBI ने 2 साल से 3 साल से कम की मैच्योरिटी वाली टर्म डिपॉजिट दरों (FD) में 5 बेसिस पॉइंट्स (bps) की कटौती करेगा, जिससे दरें 6.45 प्रतिशत से घटकर 6.40 प्रतिशत हो जाएंगी, जबकि अन्य मैच्योरिटी बकेट में ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी।



इसके अलावा, SBI ने "444 दिन" की खास अवधि वाली स्कीम अमृत वृष्टि की ब्याज दर में 15 bps की कटौती की है, जिससे यह 6.60% से घटकर 6.45% हो गई है। इसी तरह, एक साल की मैच्योरिटी दर क्रमशः 5 प्रतिशत से 8.75 प्रतिशत और 8.80 प्रतिशत सस्ती होगी, ऐसा इसमें कहा गया है।