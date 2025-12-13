Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SBI ने लोन किया सस्ता, लेकिन FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में की कटौती; चेक करें नई दरें

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:24 AM (IST)

    एक सरकारी बैंक ने ग्राहकों को तोहफा देते हुए लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे लोन लेना सस्ता हो गया है। हालांकि, बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ...और पढ़ें

    Hero Image

    सरकारी बैंक ने तोहफे के साथ दिया झटका, लोन किया सस्ता; लेकिन FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में की कटौती

    नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिजर्व बैंक की पॉलिसी रेट में कटौती के बाद अपनी लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, जिससे मौजूदा और नए कर्जदारों के लिए लोन सस्ता हो गया है। लेटेस्ट कटौती के साथ, SBI का एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) 25 बेसिस पॉइंट्स कम होकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगा। इससे होम लोन सस्ता हो जाएगा। 

    बैंक ने लोन सस्ता करने के साथ एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी कटौती की है। अलग-अलग एफडी पर SBI ने ब्याज दरें घटाई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    FD पर कम कर दी ब्याज दर

    भारत का सबसे बड़े बैंक SBI ने 2 साल से 3 साल से कम की मैच्योरिटी वाली टर्म डिपॉजिट दरों (FD) में 5 बेसिस पॉइंट्स (bps) की कटौती करेगा, जिससे दरें 6.45 प्रतिशत से घटकर 6.40 प्रतिशत हो जाएंगी, जबकि अन्य मैच्योरिटी बकेट में ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

    इसके अलावा, SBI ने "444 दिन" की खास अवधि वाली स्कीम अमृत वृष्टि की ब्याज दर में 15 bps की कटौती की है, जिससे यह 6.60% से घटकर 6.45% हो गई है। इसी तरह, एक साल की मैच्योरिटी दर क्रमशः 5 प्रतिशत से 8.75 प्रतिशत और 8.80 प्रतिशत सस्ती होगी, ऐसा इसमें कहा गया है।

    15 दिसंबर से लागू होंगी नई ब्याज दरें

    SBI की नई दरें 15 दिसंबर 2025 से लागू होंगी। SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में भी सभी कैटेगरी में 5 bps की कटौती की है। इस बदलाव के साथ, एक साल का MCLR मौजूदा 8.75 प्रतिशत के मुकाबले 8.70 प्रतिशत होगा।

    एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR), जो रेपो रेट में बदलाव होने पर अपने आप रिवाइज होता है, उसे 8.15 प्रतिशत से घटाकर 7.90 प्रतिशत कर दिया गया है। सभी रिटेल और MSME लोन की कीमत EBLR के आधार पर तय की जाती है।

    यह भी पढ़ें- Gratuity Rules: 1 साल में नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी, इन लोगों को पूरे ही करने होंगे 5 साल; सही से पढ़ लीजिए नियम

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US