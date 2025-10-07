देशभर में हजारों प्रॉपर्टी सौदों की जांच, IT विभाग खंगाल रहा रिकॉर्ड, कानपुर-लखनऊ समेत 5 शहरों से हो गई शुरुआत

नई दिल्ली। देश भर में इनकम टैक्स के अधिकारी ऐसी हज़ारों प्रॉपर्टी डील की जांच कर रहे हैं, जिनमें जानबूझकर खरीदार-विक्रेता द्वारा लेन-देन के लिए गलत पैन कार्ड नंबर (Fake PAN Card) दिए गए हैं। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में अधिकारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। दरअसल, संपत्ति के दस्तावेज़ों में खरीदारों और विक्रेताओं के फर्जी या भ्रामक स्थायी खाता संख्या (PAN) के कारण कई ट्रांजेक्शन आयकर विभाग की नज़र से बच गए हैं, और इन्हीं फर्जी लेन-देन पर टैक्स विभाग की नजर है।

इस कदम का उद्देश्य बेनामी लेनदेन और बेहिसाब संपत्ति पर अंकुश लगाना है। दरअसल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को ₹30 लाख या उससे अधिक मूल्य की संपत्तियों की खरीद और बिक्री का विवरण देना आवश्यक है। लेकिन, देश में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां संबंधित पक्ष ने रजिस्ट्रार कार्यालयों के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके, यह सुनिश्चित किया कि ऐसे प्रॉपर्टी सौदे रिपोर्ट न किए जाएं या गलत पैन या नाम के साथ दर्ज किए जाएं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।