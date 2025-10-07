उत्तराखंड में नया सर्किल रेट लागू होने पर इस इलाके की जमीन हुई सबसे महंगी, इतना देना होगा पैसा

उत्तराखंड सरकार द्वारा संपत्ति के सर्किल रेट बदलने के बाद देहरादून का राजपुर रोड सबसे महंगा इलाका बन गया है। यहाँ वाणिज्यिक भवन पर 1.75 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर का स्टाम्प शुल्क लगेगा। घंटाघर से आरटीओ तक मुख्य मार्ग पर जमीन का रेट 68 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। सर्किल रेट बढ़ने से अब देहरादून में घर खरीदना भी महंगा हो गया है।

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। उत्तराखंड सरकार की ओर से जमीनों व संपत्ति के सर्किल रेट में किए गए बदलाव के बाद प्रदेश की राजधानी देहरादून का राजपुर रोड सबसे महंगा इलाका बन गया है। यहां अगर किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक भवन (दुकान, रेस्टोरेंट या कार्यालय) खरीदना है तो उसे 1.75 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टांप शुल्क देना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजपुर रोड पर 1.75 लाख रुपये की दर घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक वाणिज्यिक भवन की खरीद पर लागू होगी। इस मार्ग पर अकृषि भूमि का सर्किल रेट भी प्रदेश में सबसे ऊपर है। राजपुर रोड पर घंटाघर से आरटीओ तक मुख्य मार्ग से 50 मीटर भीतर तक भूमि का सर्किल रेट 68 हजार रुपये, जबकि 50 से 350 मीटर तक सर्किल रेट 55 हजार रुपये है। आरटीओ कार्यालय से आगे जाखन, मसूरी बाईपास रोड तक सर्किल रेट दूसरे नंबर पर है।

यहां मुख्य मार्ग से 50 मीटर भीतर तक जमीन का सर्किल रेट 60 हजार रुपये, जबकि 50 से 350 मीटर तक सर्किल रेट 50 हजार रुपये है। इस मार्ग पर वाणिज्यिक भवन का सर्किल रेट 1.50 लाख रुपये है। शहर में सर्किल रेट में तीसरा नंबर घंटाघर-कनाट प्लेस-चकराता रोड-बल्लूपुर चौक, घंटाघर-दर्शनलाल-प्रिंस चौक-सहारनपुर चौक, पलटन बाजार, धामावाला, प्रिंस चौक-आराघर-धर्मपुर-रिस्पना पुल, ईसी रोड, सुभाष रोड, मसूरी बाईपास रोड से मालसी डियर पार्क-कुठालगेट व न्यू कैंट रोड का है।

यहां मुख्य मार्ग से 50 मीटर तक जमीन का सर्किल रेट 55 हजार रुपये, जबकि 50 से 350 मीटर तक 48 हजार रुपये है। वाणिज्यिक भवन का सर्किल रेट 1.38 लाख रुपये है। घर खरीदना महंगा सर्किल रेट बढ़ने के बाद बना घर खरीदना भी महंगा हो गया है। जमीन के सर्किल रेट के साथ वहां जितना निर्माण हुआ होगा, उसका सर्किल रेट अलग से देना होगा। अगर आप राजपुर रोड पर घर खरीदते हैं, तो जमीन का सर्किल रेट 68 हजार या 55 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा।