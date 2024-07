Premier Energies और Gadgil Jewellers सहित 4 कंपनियां IPO से जुटाएंगी पैसा, SEBI से हरी झंडी

पीटीआई, नई दिल्ली। Premier Energies Ltd और P N Gadgil Jewellers Ltd सहित चार कंपनियों को SEBI की ओर से IPO के माध्यम से धन जुटाने की मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को बाजार नियामक ने इस बात की घोषणा की है। IPO की अनुमति प्राप्त करने वाली अन्य कंपनियों में Ecos India Mobility and Hospitality Ltd और KRN Heat Exchanger Ltd का नाम शामिल है।

कब शुरू हुई प्रक्रिया?

चारों कंपनियों ने मार्च और अप्रैल के बीच अपने प्रारंभिक आईपीओ पत्र दाखिल किए थे। इन्हें 22-26 जुलाई के दौरान सेबी के अवलोकन पत्र प्राप्त हुए। सेबी की भाषा में अवलोकन पत्र प्राप्त करने का मतलब है कि यह सार्वजनिक निर्गम जारी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, सौर सेल कंपनी प्रीमियर एनर्जीज का प्रस्तावित IPO 1,500 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के नए निर्गम और प्रमोटर और निवेशकों द्वारा 2.82 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश (OFS) का संयोजन है।