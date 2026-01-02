Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Post Office Holiday: इस साल कब-कब बंद रहेंगे पोस्ट ऑफिस, चेक करें पूरी हॉलिडे लिस्ट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:57 PM (IST)

    इस डिजिटल जमाने में आज भी कई लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं। इसका कारण पार्सल से लेकर स्कीम में जुड़ने तक कुछ भी हो सकता है। पोस्ट ऑफिस कई सुरक्षित स्मॉल सेव ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। आज भी हम कई काम पोस्ट ऑफिस में जाकर पूरा करते हैं। पोस्ट ऑफिस कई तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर करता है। ये स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित होती है। इसके साथ ही बचत के साथ कुछ कमाई करने में आम आदमी की मदद करती है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन स्मॉल सेविंग स्कीम में आरडी, एमआईएस (MIS) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शामिल हैं। अगर आप हाल फिलहाल में पोस्ट ऑफिस जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपकी मदद कर सकता है। चलिए जानते हैं कि इस साल पोस्ट ऑफिस कब-कब बंद (Post Office Holiday) रहेंगे। 

    Post Office Holiday: कब-कब बंद रहेंगे पोस्ट ऑफिस?

    तारीख कारण
    26 जनवरी गणतंत्र दिवस
    21 मार्च ईद-उल-फितर-चांद(बदलाव हो सकता है)
    26 मार्च राम नवमी
    31 मार्च महावीर जयंती
    3 अप्रैल गुड फ्राइडे
    1 मई बुद्ध पूर्णिमा
    27 मई ईद-उल-जुहा (बकरीद)
    26 जून मुहर्रम
    15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
    26 अगस्त ईद-ए-मिलाद
    2 अक्टूबर गांधी जयंती
    20 अक्टूबर दशहरा
    8 नवंबर दिवाली
    24 नवंबर गुरु नानक जयंती
    25 दिसंबर क्रिसमस

    ऑप्शनल हॉलिडे लिसट

    1 जनवरी न्यू ईयर
    3 जनवरी हजरत अली जयंती
    14 जनवरी मकर संक्रांति
    23 जनवरी बसंत पंचमी
    1 फरवरी गुरु रविदास जयंती
    12 फरवरी स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती
    15 फरवरी महाशिवरात्रि
    19 फरवरी शिवाजी जयंती
    3-4 मार्च होलिका दहन/होली
    19 मार्च गुड़ी पड़वा/ उगादी
    20 मार्च जुमात-उल-विदा
    5 अप्रैल ईस्टर
    14 से 15 अप्रैल बैसाखी
    9 मई रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
    16 जुलाई रथ यात्रा
    15 अगस्त पारसी न्यू ईयर
    26 अगस्त ओणम
    28 अगस्त रक्षाबंधन
    4 सितंबर जन्माष्टमी
    14 सिंतबर गणेश चतुर्थी
    18 से 20 अक्टूबर दशहरा
    26 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती
    29 अक्टूबर करवा चौथ
    8-11 नवंबर दिवाली से भाई दूज
    15 नवंबर छठ पूजा
    24 नवंबर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस
    23 से 24 दिसंबर हजरत अली जयंंती
     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US