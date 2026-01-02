Post Office Holiday: इस साल कब-कब बंद रहेंगे पोस्ट ऑफिस, चेक करें पूरी हॉलिडे लिस्ट

1 जनवरी न्यू ईयर

3 जनवरी हजरत अली जयंती

14 जनवरी मकर संक्रांति

23 जनवरी बसंत पंचमी

1 फरवरी गुरु रविदास जयंती

12 फरवरी स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती

15 फरवरी महाशिवरात्रि

19 फरवरी शिवाजी जयंती

3-4 मार्च होलिका दहन/होली

19 मार्च गुड़ी पड़वा/ उगादी

20 मार्च जुमात-उल-विदा

5 अप्रैल ईस्टर

14 से 15 अप्रैल बैसाखी

9 मई रवींद्रनाथ टैगोर जयंती

16 जुलाई रथ यात्रा

15 अगस्त पारसी न्यू ईयर

26 अगस्त ओणम

28 अगस्त रक्षाबंधन

4 सितंबर जन्माष्टमी

14 सिंतबर गणेश चतुर्थी

18 से 20 अक्टूबर दशहरा

26 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती

29 अक्टूबर करवा चौथ

8-11 नवंबर दिवाली से भाई दूज

15 नवंबर छठ पूजा

24 नवंबर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस