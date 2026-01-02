Pan Card में नाम, पता और मोबाइल नंबर कैसे बदले, क्या है तरीका; देखें प्रोसेस

इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट की मानें तो फर्जी पैन कार्ड बनाने में 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है।

पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी इनकम टैक्स के पास होती है। अगर आप पैसों से जुड़े जरूरी काम के लिए फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इनकम टैक्स आपके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है।