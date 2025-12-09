मुफ्त ट्रेनिंग, 15 हजार की मदद और एक लाख रुपए का लोन, बड़े काम की है ये सरकारी योजना; आज ही करें आवेदन

नई दिल्ली। साल 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। ये स्कीम खास तौर पर कारीगरों के लिए शुरू की गई। इसमें कारीगरों को कई तरह के फायदे जैसे मुफ्त ट्रेनिंग, 15 हजार तक की मदद और एक लाख रुपए का लोन मिल जाता है। आइए इस योजना के बारे में हर एक चीज डिटेल में जानते हैं।