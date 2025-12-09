Language
    मुफ्त ट्रेनिंग, 15 हजार की मदद और एक लाख रुपए का लोन, बड़े काम की है ये सरकारी योजना; आज ही करें आवेदन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) में आज 2 करोड़ से ज्यादा कारीगर अप्लाई कर चुके हैं। इसमें कारीगरों को कई तरह के फायदे जैसे मुफ्त ट्रेनिं ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। साल 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। ये स्कीम खास तौर पर कारीगरों के लिए शुरू की गई। इसमें कारीगरों को कई तरह के फायदे जैसे मुफ्त ट्रेनिंग, 15 हजार तक की मदद और एक लाख रुपए का लोन मिल जाता है। आइए इस योजना के बारे में हर एक चीज डिटेल में जानते हैं।  

    PM Vishwakarma Yojana Benefits: क्या-क्या मिलता है लाभ?

    • काम को और ज्यादा सीखने के लिए ट्रेनिंग
    • ट्रेनिंग के दौरान आपको हर दिन 500 रुपये दिए जाते हैं। 
    • टूलकिट खरीदने के लिए सरकार 15 हजार रुपये 
    • काम शुरू करने के लिए एक लाख रुपये तक लोन 
    • अगर आप इस लोन का भुगतान सही समय पर करते हैं, तो आपको 2 लाख रुपये का और लोन मिल जाता है।

    कौन कर सकता है अप्लाई?

    • सुनार हो

  • गुड़िया या खिलौने बनाने वाले

  • हथौड़ा निर्माता

  • दर्जी या धोबी

  • पत्थर तराशने वाले

  • मोची 

  • चटाई/झाड़ू या टोकरी बनाने वाले

  • ताला बनाने वाले 

  • अलग-अलग त्योहार में जो काम करते हैं।

    •  सरल शब्दों में कहा जाए, ऐसे लोग जो किसी तरह की कारीगरी से जुड़े हुए हो। 

    अप्लाई करने के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए?

    • वोटर आईडी

    • पैन कार्ड

    • आधार कार्ड

    • इनकम सर्टिफिकेट

    • कास्ट सर्टिफिकेट

    • बैंक अकाउंट डिटेल्स

    • Domicile सर्टिफिकेट

    • काम से संबंधित दस्तावेज

    • ईमेल आईडी

    • फोन नंबर 

    कैसे करें अप्लाई?

    • इस स्कीम में आप पीएम विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं।
    • इससे पहले आपको अपने घर के पास स्थित साइबर कैफे या सीएससी (Common Service Centre) जाकर मोबाइल वेरिफिकेशन और आधार ई-केवाईसी पूरा करना होगा।
    • वेरिफिकेशन के बाद आप इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट से या सीएससी में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं।
    • स्कीम में रजिस्टर्ड होने के बाद आप ऑनलाइन ही पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी और सेटीफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
    • फिर वेबसाइट में जाकर अलग-अलग बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    सवाल और जवाब

    सवाल)पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने रुपये का लोन मिल जाता है?

    जवाब) 1 लाख रुपये, अगर लोन का भुगतान सही समय पर हो जाए, तो एक लाख का लोन और मिल सकता है। 

    सवाल) क्या लोन समय से पहले भरने पर कोई पेनाल्टी देनी होती है?

    जवाब) नहीं

    सवाल) ट्रेनिंग के दौरान काम के बदले कितने रुपये मिलते हैं?

    जवाब)500 रुपये प्रति दिन

    सवाल)क्या मैं बिना ट्रेनिंग के टूलकिट ले सकता हूं?

    नहीं

