Aadhaar card में कैसे बदले मोबाइल नंबर, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। आज बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति हर किसी के पास अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) है। इसके बिना कोई भी सरकारी यहां तक की गैर सरकारी काम भी पाना असंभव हो जाता है।

अगर आधार कार्ड में सही या मौजूदा मोबाइल नंबर लिंक न हो, तो ऐसे में कई परेशानियां आ सकती है। जैसे जरूरत पड़ने पर मैसेज के जरिए ओटीपी न मिलना या ओटीपी वेरिफिकेशन में परेशानी आना इत्यादि। मसलन कई स्कीम्स हमारे आधार से जुड़ी होती है। इन स्कीम में कोई भी बदलाव के लिए आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है।