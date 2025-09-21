Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीवी-पंखा से साबुन, बादाम तक; आपके घर में मौजूद ये 200 विदेशी वस्तुएं किस देश की क्या जानते हैं?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 07:49 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए GST Rate Cut के लागू होने से पहले देश को संबोधित करते हुए स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं को अपनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी चीजों से मुक्ति पाने का आग्रह किया। ऐसे में जब अगली बार दुकान जाएं तो कौन सी वस्तु विदेशी है इस बात का पता लगाने के लिए यहां दी गई लिस्ट देख सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किया है। उन्होंने स्वदेशी का जोरदार आह्वान किया है।

    नई दिल्ली। नए GST Rate Cut के लागू होने के कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किया है। उन्होंने स्वदेशी का जोरदार आह्वान किया है और भारतीयों से स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं को अपनाने का आग्रह किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे देश की स्वतंत्रता को स्वदेशी के मंत्र ने ताकत दी, वैसे ही आज देश की समृद्धि को भी स्वदेशी से ही शक्ति मिलेगी। आज हमारी रोज की जिंदगी में कई विदेशी चीजें जुड़ गई हैं। हमें पता तक नहीं है कि हमारे जेब में कंघी विदेशी है या देसी। हमें इनसे मुक्ति पानी होगी और वही सामान खरीदना होगा जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत और हमारे बेटों-बेटियों का पसीना लगा हो।

    ऐसे में हम आपके घर में मौजूद ऐसी 200 चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आप विदेश की इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए जानते हैं वह कौन से प्रोडक्ट हैं...

    FMCG, पर्सनल केयर जैसी घर में यूज होने वाली वस्तुएं

    क्र. ब्रांड/उत्पाद किस देश का
    1 Colgate – toothpaste अमेरिका
    2 Pepsodent अमेरिका
    3 Close-Up अमेरिका
    4 Sensodyne UK
    5 Oral-B brushes अमेरिका
    6 Listerine mouthwash अमेरिका
    7 Gillette shaving blades/razors अमेरिका
    8 Dove soap / body wash अमेरिका
    9 Lux UK
    10 Pears UK
    11 Lifebuoy UK
    12 Dettol UK
    13 Harpic UK
    14 Vim dishwash / scouring powder UK
    15 Ariel detergent अमेरिका
    16 Tide detergent अमेरिका
    17 Surf Excel UK
    18 Comfort fabric softener UK
    19 Rin soap / washing bar UK
    20 Head & Shoulders shampoo अमेरिका
    21 Pantene अमेरिका
    22 Sunsilk UK
    23 L’Oréal hair color / skin creams फ्रांस
    24 Garnier फ्रांस
    25 Nivea (skin creams / sunscreen / lip balm) जर्मनी
    26 Vaseline अमेरिका
    27 Pond’s अमेरिका
    28 Olay अमेरिका
    29 Neutrogena अमेरिका
    30 Cetaphil अमेरिका
    31 Johnson’s Baby products अमेरिका
    32 Pampers diapers अमेरिका
    33 Huggies diapers अमेरिका
    34 Johnson’s Baby Oil / Lotion अमेरिका
    35 Nivea deodorant / roll-on जर्मनी
    36 Rexona (Degree) deodorant ऑस्ट्रेलिया
    37 Axe (Lynx) deodorant फ्रांस
    38 Old Spice अमेरिका
    39 Camay soap अमेरिका
    40 Lifebuoy handwash / body wash UK
    41 Dettol handwash / soap UK
    42 Colgate Plax (mouthwash) अमेरिका
    43 Crest toothpaste अमेरिका

    विदेशी पैकेज्ड फूड्स, स्नैक्स, पेय पदार्थ, ड्राई फ्रूट्स और सप्लीमेंट्स

    क्र. ब्रांड/उत्पाद किस देश का
    1 Nestle: Maggi noodles स्विट्जरलैंड
    2 Nestle - Nescafe coffee स्विट्जरलैंड
    3 Nestle chocolate bars (KitKat etc.) स्विट्जरलैंड
    4 Cadbury Dairy Milk UK
    5 Hershey’s / Reese’s अमेरिका
    6 Mondelez - Oreo biscuits अमेरिका
    7 Lay’s chips (PepsiCo) अमेरिका
    8 Pringles अमेरिका
    9 Doritos अमेरिका
    10 Pepsi soft drink अमेरिका
    11 Coca-Cola अमेरिका
    12 Sprite / Fanta etc. अमेरिका
    13 Red Bull energy drink ऑस्ट्रिया
    14 Tropicana juices अमेरिका
    15 Minute Maid अमेरिका
    16 McCain frozen fries / snacks कनाडा
    17 Heinz ketchup / sauces अमेरिका
    18 Hellmann’s mayonnaise अमेरिका
    19 Tabasco / hot sauce अमेरिका
    20 Kraft / Kraft Singles (cheese slices) अमेरिका
    21 Anchor (butter / cheese) न्यूजीलैंड
    22 Kerrygold (butter, where available) आयरलैंड
    23 Alpro / Silk (soy / almond milk etc. – niche) बेल्जियम / अमेरिका
    24 Blue Diamond almonds / roasted almonds etc. अमेरिका
    25 California Walnuts / imported walnuts अमेरिका
    26 Cashew nuts from e.g. Australia / East Africa / Vietnam ऑस्ट्रेलिया / पूर्वी अफ्रीका / वियतनाम
    27 Pistachios (Iran / USA) ईरान / अमेरिका
    28 Raisins (California; or afghanistan etc.) अमेरिका / अफगानिस्तान
    29 Prunes / dates from Middle East मध्य पूर्व
    30 Nutella इटली
    31 Ferrero Rocher chocolates इटली
    32 Lindt / Toblerone (chocolates for gifting) स्विट्जरलैंड
    33 Cadbury’s Gems UK / अमेरिका
    34 Oreo ice cream / variants (packaged) अमेरिका
    35 Quaker Oats अमेरिका
    36 Kellogg’s cereals (Corn Flakes etc.) अमेरिका
    37 Weetabix UK
    38 Tropicana / Del Monte fruit juice cans अमेरिका
    39 Sprite / 7UP (PepsiCo) अमेरिका
    40 Gatorade / sports drinks (occasional) अमेरिका
    41 Herbal tea bags from Lipton / Tetley UK
    42 Green tea / premium tea from Twinings UK

    आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, गैजेट्स किस देश के

    क्र. ब्रांड/उत्पाद किस देश का
    1 Samsung - mobile phones, TVs, refrigerators, etc. दक्षिण कोरिया
    2 Apple -iPhone, iPad, MacBook etc. अमेरिका
    3 Xiaomi / Redmi phones चीन
    4 Realme चीन
    5 Vivo चीन
    6 Oppo चीन
    7 OnePlus चीन
    8 Motorola अमेरिका
    9 Nokia (HMD) फिनलैंड
    10 Huawei (some households) चीन
    11 Sony:  TV, soundbars, cameras जापान
    12 LG : TVs, refrigerators, washing machines दक्षिण कोरिया
    13 Panasonic जापान
    14 Philips: electric shaver, trimmers, lighting नीदरलैंड
    15 Samsung TV / LED panels दक्षिण कोरिया
    16 Sharp जापान
    17 Toshiba जापान
    18 Hisense चीन
    19 Mi / Xiaomi TV चीन
    20 Bose -speakers, headphones (occasionally) अमेरिका
    21 JBL- speakers, earphones अमेरिका
    22 Beats by Dre अमेरिका
    23 Sennheiser earphones जर्मनी
    24 Logitech - mouse / keyboard स्विट्जरलैंड
    25 HP laptop अमेरिका
    26 Dell laptop अमेरिका
    27 Lenovo laptop चीन

    घरेलू उपकरण (Home Appliances) और रसोई उपकरण

    घरेलू उपकरण और रसोई उपकरण
    क्र. ब्रांड/उत्पाद मूल देश
    1 Whirlpool – washing machines / refrigerators अमेरिका
    2 Bosch - kitchen appliances, mixers, dishwashers जर्मनी
    3 Siemens जर्मनी
    4 Electrolux स्वीडन
    5 Midea चीन
    6 Daikin - ACs जापान
    7 Hitachi (home appliances) जापान
    8 Mitsubishi (air conditioners) जापान
    9 LG Refrigerator / freezer दक्षिण कोरिया
    10 Samsung refrigerator दक्षिण कोरिया
    11 Panasonic microwave oven जापान
    12 Morphy Richards (though British origin) UK
    13 KitchenAid (for luxury mixers etc.) अमेरिका
    14 Kenwood (kitchen mixers) UK
    15 Braun - mixers / toasters / shavers जर्मनी
    16 Oster (toasters / blenders) अमेरिका
    17 Phillips (kitchen appliances) नीदरलैंड
    18 De’Longhi (for coffee makers / small kitchen appliances) इटली
    19 Electrolux vacuum cleaners स्वीडन
    20 Kirby vacuum (very rare but some might have) अमेरिका
    21 Dyson (fans / vacuums) - premium segment UK
    22 Panasonic fans / lights जापान
    23 Honeywell अमेरिका

    कपड़े, जूते, परिधान सहायक उपकरण

    क्र. ब्रांड/उत्पाद मूल देश
    1 Adidas shoes / apparel जर्मनी
    2 Nike अमेरिका
    3 Puma जर्मनी
    4 Reebok UK
    5 Under Armour (rare) अमेरिका
    6 New Balance
     अमेरिका
    7 Skechers अमेरिका
    8 Levi’s jeans अमेरिका
    9 Wrangler अमेरिका
    10 Lee (jeans) अमेरिका
    11 Lacoste फ्रांस
    12 United Colors of Benetton इटली
    13 GAP अमेरिका
    14 Zara स्पेन
    15 H&M स्वीडन
    16 Uniqlo (if available) जापान
    17 Tommy Hilfiger अमेरिका
    18 Calvin Klein अमेरिका
    19 U.S. Polo Assn. अमेरिका
    20 Ralph Lauren (rarely) अमेरिका
    21 Ray-Ban sunglasses इटली
    22 Oakley अमेरिका
    23 Fossil watches / wallets / belts अमेरिका
    24 Michael Kors (luxury) अमेरिका
    25 Timex अमेरिका

    प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकास की दौड़ में सभी राज्य समान हितधारक होंगे और उन्होंने उनसे 'आत्मनिर्भर भारत' और स्वदेशी अभियानों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण को गति देने का आग्रह किया।

    प्रधानमंत्री मोदी के मुताबित "देश के लोगों को जो चाहिए... जो हम देश में बना सकते हैं... वो हमें देश में ही बनाना चाहिए।" उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "जिस प्रकार स्वदेशी के मंत्र ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, वही मंत्र आने वाले वर्षों में राष्ट्र की समृद्धि को गति देगा।"

    "नवरात्रि के पहले दिन, देश आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कल सूर्योदय के साथ, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। कल से 'जीएसटी बचत उत्सव' शुरू होगा।"

    यह भी पढ़ें: सबसे ज्यादा सस्ती होंगी ये 16 चीजें, लाइन लगाकर दुकान पर खरीदेंगे लोग