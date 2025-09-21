टीवी-पंखा से साबुन, बादाम तक; आपके घर में मौजूद ये 200 विदेशी वस्तुएं किस देश की क्या जानते हैं?

Updated: Sun, 21 Sep 2025 07:49 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए GST Rate Cut के लागू होने से पहले देश को संबोधित करते हुए स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं को अपनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी चीजों से मुक्ति पाने का आग्रह किया। ऐसे में जब अगली बार दुकान जाएं तो कौन सी वस्तु विदेशी है इस बात का पता लगाने के लिए यहां दी गई लिस्ट देख सकते हैं।
नई दिल्ली। नए GST Rate Cut के लागू होने के कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किया है। उन्होंने स्वदेशी का जोरदार आह्वान किया है और भारतीयों से स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं को अपनाने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे देश की स्वतंत्रता को स्वदेशी के मंत्र ने ताकत दी, वैसे ही आज देश की समृद्धि को भी स्वदेशी से ही शक्ति मिलेगी। आज हमारी रोज की जिंदगी में कई विदेशी चीजें जुड़ गई हैं। हमें पता तक नहीं है कि हमारे जेब में कंघी विदेशी है या देसी। हमें इनसे मुक्ति पानी होगी और वही सामान खरीदना होगा जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत और हमारे बेटों-बेटियों का पसीना लगा हो।
ऐसे में हम आपके घर में मौजूद ऐसी 200 चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आप विदेश की इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए जानते हैं वह कौन से प्रोडक्ट हैं...
FMCG, पर्सनल केयर जैसी घर में यूज होने वाली वस्तुएं
|क्र.
|ब्रांड/उत्पाद
|किस देश का
|1
|Colgate – toothpaste
|अमेरिका
|2
|Pepsodent
|अमेरिका
|3
|Close-Up
|अमेरिका
|4
|Sensodyne
|UK
|5
|Oral-B brushes
|अमेरिका
|6
|Listerine mouthwash
|अमेरिका
|7
|Gillette shaving blades/razors
|अमेरिका
|8
|Dove soap / body wash
|अमेरिका
|9
|Lux
|UK
|10
|Pears
|UK
|11
|Lifebuoy
|UK
|12
|Dettol
|UK
|13
|Harpic
|UK
|14
|Vim dishwash / scouring powder
|UK
|15
|Ariel detergent
|अमेरिका
|16
|Tide detergent
|अमेरिका
|17
|Surf Excel
|UK
|18
|Comfort fabric softener
|UK
|19
|Rin soap / washing bar
|UK
|20
|Head & Shoulders shampoo
|अमेरिका
|21
|Pantene
|अमेरिका
|22
|Sunsilk
|UK
|23
|L’Oréal hair color / skin creams
|फ्रांस
|24
|Garnier
|फ्रांस
|25
|Nivea (skin creams / sunscreen / lip balm)
|जर्मनी
|26
|Vaseline
|अमेरिका
|27
|Pond’s
|अमेरिका
|28
|Olay
|अमेरिका
|29
|Neutrogena
|अमेरिका
|30
|Cetaphil
|अमेरिका
|31
|Johnson’s Baby products
|अमेरिका
|32
|Pampers diapers
|अमेरिका
|33
|Huggies diapers
|अमेरिका
|34
|Johnson’s Baby Oil / Lotion
|अमेरिका
|35
|Nivea deodorant / roll-on
|जर्मनी
|36
|Rexona (Degree) deodorant
|ऑस्ट्रेलिया
|37
|Axe (Lynx) deodorant
|फ्रांस
|38
|Old Spice
|अमेरिका
|39
|Camay soap
|अमेरिका
|40
|Lifebuoy handwash / body wash
|UK
|41
|Dettol handwash / soap
|UK
|42
|Colgate Plax (mouthwash)
|अमेरिका
|43
|Crest toothpaste
|अमेरिका
विदेशी पैकेज्ड फूड्स, स्नैक्स, पेय पदार्थ, ड्राई फ्रूट्स और सप्लीमेंट्स
|क्र.
|ब्रांड/उत्पाद
|किस देश का
|1
|Nestle: Maggi noodles
|स्विट्जरलैंड
|2
|Nestle - Nescafe coffee
|स्विट्जरलैंड
|3
|Nestle chocolate bars (KitKat etc.)
|स्विट्जरलैंड
|4
|Cadbury Dairy Milk
|UK
|5
|Hershey’s / Reese’s
|अमेरिका
|6
|Mondelez - Oreo biscuits
|अमेरिका
|7
|Lay’s chips (PepsiCo)
|अमेरिका
|8
|Pringles
|अमेरिका
|9
|Doritos
|अमेरिका
|10
|Pepsi soft drink
|अमेरिका
|11
|Coca-Cola
|अमेरिका
|12
|Sprite / Fanta etc.
|अमेरिका
|13
|Red Bull energy drink
|ऑस्ट्रिया
|14
|Tropicana juices
|अमेरिका
|15
|Minute Maid
|अमेरिका
|16
|McCain frozen fries / snacks
|कनाडा
|17
|Heinz ketchup / sauces
|अमेरिका
|18
|Hellmann’s mayonnaise
|अमेरिका
|19
|Tabasco / hot sauce
|अमेरिका
|20
|Kraft / Kraft Singles (cheese slices)
|अमेरिका
|21
|Anchor (butter / cheese)
|न्यूजीलैंड
|22
|Kerrygold (butter, where available)
|आयरलैंड
|23
|Alpro / Silk (soy / almond milk etc. – niche)
|बेल्जियम / अमेरिका
|24
|Blue Diamond almonds / roasted almonds etc.
|अमेरिका
|25
|California Walnuts / imported walnuts
|अमेरिका
|26
|Cashew nuts from e.g. Australia / East Africa / Vietnam
|ऑस्ट्रेलिया / पूर्वी अफ्रीका / वियतनाम
|27
|Pistachios (Iran / USA)
|ईरान / अमेरिका
|28
|Raisins (California; or afghanistan etc.)
|अमेरिका / अफगानिस्तान
|29
|Prunes / dates from Middle East
|मध्य पूर्व
|30
|Nutella
|इटली
|31
|Ferrero Rocher chocolates
|इटली
|32
|Lindt / Toblerone (chocolates for gifting)
|स्विट्जरलैंड
|33
|Cadbury’s Gems
|UK / अमेरिका
|34
|Oreo ice cream / variants (packaged)
|अमेरिका
|35
|Quaker Oats
|अमेरिका
|36
|Kellogg’s cereals (Corn Flakes etc.)
|अमेरिका
|37
|Weetabix
|UK
|38
|Tropicana / Del Monte fruit juice cans
|अमेरिका
|39
|Sprite / 7UP (PepsiCo)
|अमेरिका
|40
|Gatorade / sports drinks (occasional)
|अमेरिका
|41
|Herbal tea bags from Lipton / Tetley
|UK
|42
|Green tea / premium tea from Twinings
|UK
आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, गैजेट्स किस देश के
|क्र.
|ब्रांड/उत्पाद
|किस देश का
|1
|Samsung - mobile phones, TVs, refrigerators, etc.
|दक्षिण कोरिया
|2
|Apple -iPhone, iPad, MacBook etc.
|अमेरिका
|3
|Xiaomi / Redmi phones
|चीन
|4
|Realme
|चीन
|5
|Vivo
|चीन
|6
|Oppo
|चीन
|7
|OnePlus
|चीन
|8
|Motorola
|अमेरिका
|9
|Nokia (HMD)
|फिनलैंड
|10
|Huawei (some households)
|चीन
|11
|Sony: TV, soundbars, cameras
|जापान
|12
|LG : TVs, refrigerators, washing machines
|दक्षिण कोरिया
|13
|Panasonic
|जापान
|14
|Philips: electric shaver, trimmers, lighting
|नीदरलैंड
|15
|Samsung TV / LED panels
|दक्षिण कोरिया
|16
|Sharp
|जापान
|17
|Toshiba
|जापान
|18
|Hisense
|चीन
|19
|Mi / Xiaomi TV
|चीन
|20
|Bose -speakers, headphones (occasionally)
|अमेरिका
|21
|JBL- speakers, earphones
|अमेरिका
|22
|Beats by Dre
|अमेरिका
|23
|Sennheiser earphones
|जर्मनी
|24
|Logitech - mouse / keyboard
|स्विट्जरलैंड
|25
|HP laptop
|अमेरिका
|26
|Dell laptop
|अमेरिका
|27
|Lenovo laptop
|चीन
घरेलू उपकरण (Home Appliances) और रसोई उपकरण
|
घरेलू उपकरण और रसोई उपकरण
|
|
|क्र.
|ब्रांड/उत्पाद
|मूल देश
|1
|Whirlpool – washing machines / refrigerators
|अमेरिका
|2
|Bosch - kitchen appliances, mixers, dishwashers
|जर्मनी
|3
|Siemens
|जर्मनी
|4
|Electrolux
|स्वीडन
|5
|Midea
|चीन
|6
|Daikin - ACs
|जापान
|7
|Hitachi (home appliances)
|जापान
|8
|Mitsubishi (air conditioners)
|जापान
|9
|LG Refrigerator / freezer
|दक्षिण कोरिया
|10
|Samsung refrigerator
|दक्षिण कोरिया
|11
|Panasonic microwave oven
|जापान
|12
|Morphy Richards (though British origin)
|UK
|13
|KitchenAid (for luxury mixers etc.)
|अमेरिका
|14
|Kenwood (kitchen mixers)
|UK
|15
|Braun - mixers / toasters / shavers
|जर्मनी
|16
|Oster (toasters / blenders)
|अमेरिका
|17
|Phillips (kitchen appliances)
|नीदरलैंड
|18
|De’Longhi (for coffee makers / small kitchen appliances)
|इटली
|19
|Electrolux vacuum cleaners
|स्वीडन
|20
|Kirby vacuum (very rare but some might have)
|अमेरिका
|21
|Dyson (fans / vacuums) - premium segment
|UK
|22
|Panasonic fans / lights
|जापान
|23
|Honeywell
|अमेरिका
कपड़े, जूते, परिधान सहायक उपकरण
|क्र.
|ब्रांड/उत्पाद
|मूल देश
|1
|Adidas shoes / apparel
|जर्मनी
|2
|Nike
|अमेरिका
|3
|Puma
|जर्मनी
|4
|Reebok
|UK
|5
|Under Armour (rare)
|अमेरिका
|6
|New Balance
|
|7
|Skechers
|अमेरिका
|8
|Levi’s jeans
|अमेरिका
|9
|Wrangler
|अमेरिका
|10
|Lee (jeans)
|अमेरिका
|11
|Lacoste
|फ्रांस
|12
|United Colors of Benetton
|इटली
|13
|GAP
|अमेरिका
|14
|Zara
|स्पेन
|15
|H&M
|स्वीडन
|16
|Uniqlo (if available)
|जापान
|17
|Tommy Hilfiger
|अमेरिका
|18
|Calvin Klein
|अमेरिका
|19
|U.S. Polo Assn.
|अमेरिका
|20
|Ralph Lauren (rarely)
|अमेरिका
|21
|Ray-Ban sunglasses
|इटली
|22
|Oakley
|अमेरिका
|23
|Fossil watches / wallets / belts
|अमेरिका
|24
|Michael Kors (luxury)
|अमेरिका
|25
|Timex
|अमेरिका
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकास की दौड़ में सभी राज्य समान हितधारक होंगे और उन्होंने उनसे 'आत्मनिर्भर भारत' और स्वदेशी अभियानों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण को गति देने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री मोदी के मुताबित "देश के लोगों को जो चाहिए... जो हम देश में बना सकते हैं... वो हमें देश में ही बनाना चाहिए।" उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "जिस प्रकार स्वदेशी के मंत्र ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, वही मंत्र आने वाले वर्षों में राष्ट्र की समृद्धि को गति देगा।"
"नवरात्रि के पहले दिन, देश आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कल सूर्योदय के साथ, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। कल से 'जीएसटी बचत उत्सव' शुरू होगा।"
