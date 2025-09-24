PM मोदी को मिले गिफ्ट खरीदने का मौका, 2021 में ₹1.5 करोड़ में बिका था नीरज चोपड़ा का भाला

PM Modi Gifts Auction प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1300 से अधिक उपहारों की नीलामी शुरू हो गई है। इसमें देवी भवानी की मूर्ति राम मंदिर का मॉडल और पैरालंपिक खेलों की यादगार वस्तुएं शामिल हैं। नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी और इससे प्राप्त धन नमामि गंगे मिशन में लगाया जाएगा। 2021 में नीरज चोपड़ा का भाला 1.5 करोड़ रुपये में बिका था।

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Gifts) को मिले 1300 से अधिक उपहारों को खरीदने के लिए ऑक्शन शुरू हो गया है। इन वस्तुओं में देवी भवानी की एक उत्कृष्ट मूर्ति, अयोध्या राम मंदिर का एक मॉडल और 2024 पैरालंपिक खेलों की यादगार चीजें शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह नीलामी बीते बुधवार को शुरू हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑनलाइन नीलामी के सातवें संस्करण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के साथ हुई थी। यह ई-नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कुछ इसी तरह 2021 में भी पीएम मोदी को मिले गिफ्ट की नीलामी हुई थी, तब नीरज चोपड़ा का भाला 1.5 करोड़ रुपये में बिका था। उन्होंने पीएम मोदी को यह भाला गिफ्ट में दिया था।

अगर आप भी पीएम मोदी को अलग-अलग दौरों पर मिले उपहारों को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इससे पहले भी पीएम मोदी को मिले कई उपहारों की बोली लगी थी और लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपये देकर उनके उपहार खरीदे थे।

पीएम मोदी बोले नमामि गंगे मिशन में जाएगा पैसा पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके जानकारी दी कि उपहारों की नीलामी से प्राप्त धन का इस्तेमाल नमामि गंगे मिशन में लगाया जाएगा। पीएम मोदी को मिले उपहार वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शित हैं।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- "पिछले कुछ दिनों से, मेरे विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मुझे मिले विभिन्न उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है। इस नीलामी में भारत की संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाने वाली बेहद रोचक कृतियाँ शामिल हैं। नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे के लिए जाएगी। नीलामी में अवश्य भाग लें।" Over the past few days, the online auction for the various gifts I have received during my different programmes has been underway. The auction includes very interesting works which illustrate the culture and creativity of India. The proceeds from the auction will go towards… pic.twitter.com/ONOq88XOXZ — Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025 नीलामी में क्या-क्या? पीएम मेमेंटोज वेबसाइट के अनुसार, देवी भवानी की मूर्ति का आधार मूल्य 1,03,95,000 रुपये है, जबकि राम मंदिर के मॉडल का आधार मूल्य 5.5 लाख रुपये है।

ई-नीलामी में शामिल अन्य वस्तुओं में जम्मू-कश्मीर का एक जटिल कढ़ाई वाला पश्मीना शॉल, राम दरबार की एक तंजौर पेंटिंग, एक धातु की नटराज प्रतिमा, जीवन वृक्ष को दर्शाती गुजरात की एक रोगन कला और एक हाथ से बुना नागा शॉल शामिल हैं।

इस संस्करण का एक विशेष आकर्षण पेरिस पैरालिंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय पैरा-एथलीटों द्वारा उपहार में दिए गए खेल स्मृति चिन्ह हैं। संस्कृति मंत्रालय ने पहले एक बयान में कहा था कि ये प्रतीक चिह्न पैरा-एथलीटों के लचीलेपन, उत्कृष्टता और अदम्य भावना के प्रतीक हैं।

1.5 करोड़ रुपये में बिका था भाला https://pmmementos.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा द्वारा इस्तेमाल किया गया भाला 07 अक्टूबर 2021 को हुए ऑक्शन में 1,50,00,000 रुपये का बिका था। वहीं, इसकी बेस प्राइस 1,00,00,000 रुपये थी।

नमामि गंगे के लिए जुटाई गई 50 करोड़ रुपये की राशि पीएम मोदी को मिले उपहारों का पहला एडिशन जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने कहा, "तब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हजारों अनोखे उपहारों की नीलामी की जा चुकी है, जिससे नमामि गंगे परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई है।"