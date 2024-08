Global Fintech Fest में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले- भारत में हो रहा आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (Jio World Convention Center) में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (Global Fintech Fest) के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट में भारत अभी अग्रसर है।

India's FinTech revolution is improving financial inclusion as well as driving innovation. Addressing the Global FinTech Fest in Mumbai.https://t.co/G0Tuf6WAPw