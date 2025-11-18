PM Modi ने पहनी 1 रुपए के डायल वाली घड़ी; किस कंपनी ने बनाई, कितनी है कीमत? दिलचस्प है कहानी

Language
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:35 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की कलाई पर दिखी 1947 के एक रुपए के सिक्के वाली घड़ी चर्चा में है। जयपुर वॉच कंपनी की 'रोमन बाघ' नामक इस घड़ी में, 1947 का असली सिक्का लगा है, जो भारत की आजादी का प्रतीक है। यह घड़ी 'मेक इन इंडिया' विजन को दर्शाती है। इस घड़ी की कीमत आपके होश उड़ा सकती है।

    PM Modi Roman Baagh watch: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारतीय कारीगरी को दुनिया के सामने लेकर आए हैं। इस बार उनकी कलाई पर दिखी एक ऐसी घड़ी चर्चा में है, जिसके डायल पर 1947 का असली 1 रुपए का सिक्का लगा है। पीएम मोदी (PM Modi Watch) ने इस घड़ी को सितंबर से नवंबर के बीच कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहना। इस दौरान की उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस घड़ी का नाम क्या है, इसे किस कंपनी ने बनाया और इसकी कीमत कितनी है?

    घड़ी में लगा है 1947 का 1 रुपए का असली सिक्का

    इस घड़ी को जयपुर वॉच कंपनी (Jaipur Watch Company coin watch) ने बनाया है और इसका नाम रोमन बाघ (Roman Baagh) है। इस घड़ी में सबसे खास है- इसका डायल। इसमें 1947 का ओरिजिनल 1 रुपए का सिक्का (1947 one rupee coin dial watch) लगा है, जिसमें भारत का 'वॉकिंग टाइगर' बना है। यह सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि उस दौर का प्रतीक है जब भारत ने आजादी की ओर कदम बढ़ाए थे। यही वजह है कि यह घड़ी PM मोदी के 'Make in India' विजन से बिल्कुल मेल खाती है।

    भारतीय विरासत और मॉडर्न इंजीनियरिंग का मेल

    Roman Baagh में 43mm का दमदार केस है, जो मजबूत 316L स्टेनलेस स्टील से बना है। इसके अंदर चलता है- जापानी मियोटा ऑटोमैटिक मूवमेंट (Miyota automatic movement), जो स्मूथ और भरोसेमंद माना जाता है। घड़ी के फ्रंट और बैक दोनों तरफ साफायर क्रिस्टल, स्क्रैच-रेसिस्टेंट डिजाइन, 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस, बैक केस ट्रांसपेरेंट है, ताकि मेकॅनिज्म साफ-साफ दिख सके। इस वजह से यह घड़ी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही प्रैक्टिकल भी है।

    कितनी है इस घड़ी की शुरुआती कीमत?

    Roman Baagh की कीमत लगभग 55,000 रुपए से 60,000 रुपए के बीच है। लक्जरी वॉच कैटेगरी में यह कीमत इसे एक 'एंट्री लेवल लग्जरी' बनाती है, जो स्टोरीटेलिंग, विरासत और प्रीमियम क्वालिटी का शानदार मेल है। यह सिर्फ घड़ी नहीं, बल्कि पहनने पर बातचीत शुरू कर देने वाला एक अनोखा पीस है।

    कंपनी की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प

    जयपुर वॉच कंपनी कंपनी की स्थापना गौरव मेहता ने की थी। यह कंपनी भारतीय स्मृतियों- जैसे पुराने सिक्के, डाक टिकट, पारंपरिक डिजाइन, को लग्जरी टाइमपीस में बदलने के लिए जानी जाती है। भारतीय लग्जरी वॉच मार्केट में, जो ज्यादातर विदेशी ब्रांडों के कब्जे में है, यह कंपनी अपनी खास पहचान बना रही है।

    'भारतीय ब्रांड दुनिया को दे सकते हैं टक्कर'

    Roman Baagh पहनकर पीएम मोदी ने एक बार फिर बताया कि भारतीय ब्रांड गुणवत्ता, डिजाइन और लक्जरी में किसी से कम नहीं। यह घड़ी भारतीय क्रिएटिविटी, विरासत और आधुनिक कारीगरी का ऐसा मेल है जो दुनिया के सामने भारत की नई पहचान पेश करता है। यानी घड़ी की कहानी उतनी ही खास है, जितना उसका डायल पर लगा 1 रुपए का इतिहास।

