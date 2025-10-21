Language
    PM Kisan Yojana: दिवाली तक भी नहीं मिली किस्त, अब और कितना करना होगा इंतजार? देखें नई अपडेट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    पीएम किसान 21 वीं किस्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले 20वीं किस्त भी आने में उम्मीद से ज्यादा समय लगा था। पहले ये कहा जा रहा था कि किसानों को किस्त के 2000 रुपये दिवाली से पहले तोहफे के रूप में दिए जाएंगे। अब दिवाली भी खत्म हो गई है, लेकिन किसानों के खाते में 2000 रुपये नहीं आए। अब सवाल ये हैं कि पीएम किसान की 21वीं किस्त कब मिलेगी?

    नई दिल्ली। पीएम किसान के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि किसानों को दिवाली से पहले किस्त मिल सकती है। अब दिवाली भी खत्म हो गई है, लेकिन किसानों के खाते में फिर भी किस्त के 2000 रुपये नहीं पहुंचे। 

    अब किसान भाई -बहनों के मन में ये सवाल है कि दिवाली नहीं, तो अब कब तक उन्हें पैसे मिलेंगे?

    PM Kisan 21th Installment: कब आएंगे खाते में 2000-2000 रुपये?

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने में ज्यादा समय लग सकता है। माना जा रहा है पीएम किसान की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते या इस महीने के आखिरी हफ्ते में जारी हो सकती है। हालांकि इसे लेकर सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।  

    अब उन किसानों की बात कर लेते हैं, जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा?

    किन किसानों के अटकेंगे पैसे?

    • पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी है। इसलिए अगर किसी ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है, तो पैसे अटक सकते हैं। आप ई-केवाईसी बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
    • ई-केवाईसी के साथ आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना भी जरूरी है। इसके बिना सरकार से जारी हुई किस्त आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगी। आप ये कार्य अपने बैंक जाकर पूरा कर सकते हैं। बैंक से आधार लिंक करने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि बैंक ले जाना होगा।
    • अगर आपने योजना में अप्लाई करते वक्त या केवाईसी के समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो भी किस्त अटक सकती है।