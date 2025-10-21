PM Kisan Yojana: दिवाली तक भी नहीं मिली किस्त, अब और कितना करना होगा इंतजार? देखें नई अपडेट

पीएम किसान 21 वीं किस्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले 20वीं किस्त भी आने में उम्मीद से ज्यादा समय लगा था। पहले ये कहा जा रहा था कि किसानों को किस्त के 2000 रुपये दिवाली से पहले तोहफे के रूप में दिए जाएंगे। अब दिवाली भी खत्म हो गई है, लेकिन किसानों के खाते में 2000 रुपये नहीं आए। अब सवाल ये हैं कि पीएम किसान की 21वीं किस्त कब मिलेगी?