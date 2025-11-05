PM Kisan Yojana: अब तक नहीं मिली एक भी किस्त, तो क्या एक साथ आएगा 21 किस्तों का पैसा? चेक करें

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के इंतजार के बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए-नए किसान बने हैं और वह इस योजना के साथ जुड़कर लाभ उठाना चाहते हैं। उनके मन में एक सवाल रहता है कि क्या अगर वह इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या उन्हें अब तक जितनी भी किस्त जारी हुई वह सभी मिलेंगी? या फिर नहीं। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।



किसानों को PM Kisan Yojana के जरिए केंद्र सरकार सालाना ₹6,000 की सहायता (तीन ₹2,000 की किस्तों में) प्रदान करती है। इस योजना के साल में तीन किस्तें जारी की जाती है। हर किस्त के जरिए 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं। अगर आपको अब तक एक भी किस्त नहीं मिली है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि योजना 2019 से चली आ रही है, और कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 21वीं किस्त का इंतजार चल रहा है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या होगा और कैसे चेक करें।

PM Kisan Yojana: क्या आपको मिलेगा 21 किस्तों का पैसा अगर आप एक नए किसान हैं। या फिर आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया था और अब आवेदन कर रहे हैं तो क्या आपको सभी 21 किस्त एक साथ मिलेंगी? इसका जवाब है नहीं। सभी 21 किस्त एक साथ नहीं मिलेंगी। योजना के नियमों के अनुसार, किस्त समय-समय पर जारी होती हैं, और बकाया (pending) किस्तें भी पूरी तरह एकमुश्त नहीं दी जातीं। हालांकि, कुछ मामलों में राहत है। जैसे अगर आपकी पिछली 1-2 किस्तें (जैसे 20वीं) तकनीकी कारणों (जैसे e-KYC अधूरी, बैंक डिटेल गलत) से लंबित हैं, तो उन्हें अगली किस्त के साथ जोड़कर ₹4,000 एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। यह केवल हाल की बकाया पर लागू होता है। लेकिन अगर पूरी योजना (2019 से अब तक) की कोई किस्त नहीं मिली, तो सभी 21 किस्तों (लगभग ₹42,000) का एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि योजना में समय-सीमा होती है। पुरानी किस्त (जैसे 1-2 साल पुरानी) रिकवर नहीं की जाती अगर वे वेरिफिकेशन के कारण रुकीं।

अगर आप पात्र थे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया या e-KYC नहीं अपडेट की, तो केवल भविष्य की किस्तें (जैसे 21वीं से आगे) मिलेंगी। पुरानी किस्तें लैप्स हो सकती हैं। अगर रजिस्ट्रेशन हाल ही में हुआ है (2025 में), तो केवल वर्तमान और आगे की किस्तें मिलेंगी, न कि पीछे की।