PM Kisan Yojana: नए साल पर इस दिन किसानों को मिलेगा तोहफा, खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार; चेक करें डेट

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का तोहफा नए साल पर मिलेगा। 2025 में किसानों को 3 किस्त 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त मिली थी। अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार कब खत्म होगा। आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

PM Kisan Yojana के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 3 किस्त के जरिए 6000 रुपये उनके खाते में भेजती है। हर साल बजट में PM Kisan Yojana की राशि का आवंटन होता है। बजट में यह निर्धारित किया जाता है कि आखिर वित्त वर्ष में इस योजना के तहत कितनी राशि किसानों को दी जाएगी।

नए साल पर किसानों को मिल सकता है तोहफा? पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सरकार इस बार बजट में इस योजना को लेकर बड़ा एलान कर सकती है।

1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में कृषि को लेकर कई बड़े एलान किए जा सकते हैं। कई तरह की नई योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को बजट बढ़ाया जा सकता है। पीएम किसान योजना के बजट में अगर इजाफा होता है इसका सीधा फायदा किसानों को होगा।

वित्त वर्ष 2025- 2026 के लिए बजट में पीएम किसान योजना के लिए 63500 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे। अगर इस राशि में इजाफा होता है तो इस योजना के जरिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि भी बढ़ सकती है।