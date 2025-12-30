Language
    PM Kisan Yojana: नए साल पर इस दिन किसानों को मिलेगा तोहफा, खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार; चेक करें डेट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को नए साल पर तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में देती है। 22वीं ...और पढ़ें

    Hero Image

    PM Kisan Yojana: नए साल पर इस दिन किसानों को मिलेगा तोहफा, खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार; चेक करें डेट

    नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का तोहफा नए साल पर मिलेगा। 2025 में किसानों को 3 किस्त 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त मिली थी। अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार कब खत्म होगा। आइए जानते हैं।

    PM Kisan Yojana के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 3 किस्त के जरिए 6000 रुपये उनके खाते में भेजती है। हर साल बजट में PM Kisan Yojana  की राशि का आवंटन होता है। बजट में यह निर्धारित किया जाता है कि आखिर वित्त वर्ष में इस योजना के तहत कितनी राशि किसानों को दी जाएगी।

    नए साल पर किसानों को मिल सकता है तोहफा?

    पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सरकार इस बार बजट में इस योजना को लेकर बड़ा एलान कर सकती है।

    1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में कृषि को लेकर कई बड़े एलान किए जा सकते हैं। कई तरह की नई योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को बजट बढ़ाया जा सकता है। पीएम किसान योजना के बजट में अगर इजाफा होता है इसका सीधा फायदा किसानों को होगा।

    वित्त वर्ष 2025- 2026 के लिए बजट में पीएम किसान योजना के लिए  63500 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे। अगर इस राशि में इजाफा होता है तो इस योजना के जरिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि भी बढ़ सकती है।

    कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त?

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से PM-KISAN योजना की 21वीं किस्त जारी की थी। इसके बाद से किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। 22वीं किस्त (PM Kisan Yojana 22nd Installement) को लेकर खबरें हैं कि सरकार फरवरी महीने में यह किस्त जारी कर सकती है। 1 फरवरी को बजट भी आएगा। ऐसे में बजट के बाद यह किस्त जारी किए जाने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- 1 फरवरी 2026 को किसानों को मिलेगा 63500 करोड़ रुपये से ज्यादा का तोहफा, PM Kisan Yojana का बढ़ेगा बजट?

