PM Kisan Yojana: दो दिन बाद आपके खाते में नहीं आएंगे 2000-2000 रुपये, आज ही पूरे कर लें ये काम

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर, बुधवार को किसानों के खाते में क्रेडिट होगा। पीएम किसान योजना के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए साझा की थी। लेकिन कुछ किसानों का पैसा अटक सकता है। क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी काम पूरे करने होते हैं।