    PM Kisan Yojana: दो दिन बाद आपके खाते में नहीं आएंगे 2000-2000 रुपये, आज ही पूरे कर लें ये काम

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:16 PM (IST)

    PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त का पैसा जल्द मिलने वाला है। इस बात की सूचना सरकार ने पीएम किसान योजना के  ऑफिशियल  एक्स अकाउंट के जरिए साझा की है। किसानों के खाते में 19 नवंबर तक 2000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 

    नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर, बुधवार को किसानों के खाते में क्रेडिट होगा। पीएम किसान योजना के  ऑफिशियल  एक्स अकाउंट के जरिए साझा की थी। लेकिन कुछ किसानों का पैसा अटक सकता है। क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी काम पूरे करने होते हैं। 

    जैसे योजना का लाभ लेने के लिए आपका नाम लाभार्थी सूची में होना भी जरूरी है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में या नहीं?

    कैसे करें चेक?

    • सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। 

    • अब यहां Farmer Corner के Beneficiary List पर जाए।

    • इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे अपना राज्य, जिला और गांव चुनकर Get Report वाले सेक्शन पर क्लिक करें। 

    • अगर आपको इसमें नाम दिखता है, तो आपको किस्त मिलेगी। अगर यहां नाम नहीं है, तो किस्त का पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे।

    बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम न होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे-

    • ई-केवाईसी पूरा न करना।
    • बैंक अकाउंट आधार से लिंक न होना। 
    • जमीन से जुड़ी जानकारी एक बार चेक कर लें। अगर जानकारी गलत दर्ज की है, तो इसे सही कर लें।
    • Status of Self Registered पर जाकर एक बार फिर चेक कर लें आप योग्य है या नहीं।

    कैसे करें ई-केवाईसी पूरा?

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस?

    • स्टेप 1- सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

  • स्टेप 2- अब यहां आपको लॉगिन करने के बाद e-KYC का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।

  • स्टेप 3- इसके बाद यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर, Search पर क्लिक करें।

  • स्टेप 4- यहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर, Get OTP पर क्लिक करना होगा।

  • स्टेप 5- आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।

  • स्टेप 6- आपका e-kYC पूरा हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर सफल ई-केवाईसी से जुड़ा एक मैसेज भी आएगा।



