    PM Kisan Nidhi Yojana: इस दिन आएगी सम्मान निधि की 21वीं किस्त, फटाफट करा लें ये काम; नहीं तो रुक जाएगा पैसा

    By Amit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    किसानों के लिए खुशखबरी है! 19 नवंबर को 1,73,888 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के 34.77 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। अब तक 1.88 लाख किसानों को 20वीं किस्त मिल चुकी है। कृषि विभाग शेष किसानों को लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत है। फार्मर रजिस्ट्री कराने पर ही योजना का लाभ मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, ललितपुर। जनपद के किसानों के लिये खुशखबरी है। आगामी 19 नवम्बर को 1,73,888 किसानों के खाते में प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की धनराशि 34 करोड़ 77 लाख 76 हजार रूपये भेजी जायेगी। इसके लिये तैयारियां जोरों पर चल रही है। अब तक 1 लाख 88 हजार 638 किसानों को सम्मान निधि की 20 वीं किस्त मिल चुकी है। जनपद में लगभग 3 लाख किसान है।

    बताते चलें कि फरवरी 2019 में केन्द्र सरकार ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को वर्ष में 6 हजार रूपये दिये जाते है। प्रत्येक 2 हजार रूपये की रहती है, जो औसतन चार माह के भीतर दी जाती है। आँकड़ों के अनुसार जनपद में लगभग 3 लाख से अधिक किसान है।

    इनमें से अब तक 2 लाख 60 हजार किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। शेष किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिये कृषि विभाग प्रयासरत है। आँकड़ों के अनुसार बीते 2 अगस्त को जनपद के 1 लाख 88 हजार 638 किसानों को 20 वीं किस्त की धनराशि भेजी गयी थी।

    अब आगामी 19 नवम्बर को जनपद के 1 लाख 73 हजार 888 किसानों को 21वीं किस्त की धनराशि खातों में भेजी जायेगी। इस प्रकार इन किसानों को 21वीं किस्त के कुल 34 करोड़ 77 लाख 76 हजार रूपये मिलेंगे। इसके साथ ही अन्य किसानों को भी उनकी बारी के क्रम में किस्त की धनराशि मिलेगी। इस राशि से बीते खरीफ सीजन में अतिवृष्टि की मार झेल चुके किसानों को कुछ राहत मिलेगी। सम्मान निधि की किस्त आने को लेकर किसानों में खुशी की लहर है।

    फार्मर रजिस्ट्रि के कारण कम किसानों को मिलेगा लाभ

    इन दिनों फार्मर रजिस्ट्रि अभियान जोरों पर चल रहा है। शासन के निर्देशानुसार जिन किसानों ने अब तक अपनी फार्मर रजिस्ट्रि नही करायी है, उन्हें सम्मान निधि की अगली किस्त का लाभ नही मिलेगा।

    चूंकि अभी भी जनपद के हजारों किसानों ने फार्मर रजिस्ट्रि नही करायी है। अत: 21 वीं किस्त के साथ ही अपनी बारी के क्रम में पात्र लाभार्थियों की संख्या कम है। अत: किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्रि शीघ्र करायें, ताकि उन्हें इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके। कृषि विभाग के अफसर भी इस पर जोर दे रहे है।

    आगामी 19 नवम्बर को जनपद के 1 लाख 73 हजार 888 किसानों के खातों में 21 वीं किस्त की धनराशि के 34 करोड़ 77 लाख 76 हजार रूपये भेजे जायेंगे। अन्य किसानों को भी उनकी बारी के क्रम में सम्मान निधि की किस्त की धनराशि भेजी जायेगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। अन्य पात्र किसानों को भी योजना का लाभ दिलाने के प्रयास किये जा रहे है। किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्रि जल्द करायें, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ दिलाया जा सके।

    यशराज सिंह, उप कृषि निदेशक, ललितपुर