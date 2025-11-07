PM Kisan Yojana: लाभार्थी सूची में नहीं है नाम, अब क्या करेें; ये हो सकते हैं इसके कारण?

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) से आज हर कोई वाकिफ है। इस योजना के तहत किसान भाई बहन को हर साल 6000 रुपये मिलते हैं। अन्य योजनाओं की तरह इसमें भी लाभार्थी सूची (pm kisan beneficiary list) है। अगर किसी लाभार्थी का इस सूची में नाम न हो, तो उसे स्कीम का फायदा नहीं मिलता।

अगर बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम न हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?

अगर आपको इसमें नाम दिखता है, तो आपको किस्त मिलेगी। अगर यहां नाम नहीं है, तो किस्त आपके खाते तक नहीं आएगी।

इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे अपना राज्य, जिला और गांव चुनकर Get Report वाले सेक्शन पर क्लिक करें।

अब यहां Farmer Corner के Beneficiary List पर जाए।

सबसे पहले जानते हैं कि आप लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं।

नाम न होने पर क्या करें?

सबसे पहले ये देखें कि क्या आपने योजना से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए है। अगर नहीं तो पहले इन्हें समाप्त करें।

जैसे ई-केवाईसी करना, बैंक को आधार से लिंक करना, जमीन से जुड़ी सही जानकारी दर्ज करें इत्यादि। साथ ही Status of Self Registered पर जाकर एक बार फिर चेक कर लें आप योग्य है या नहीं।

अगर आपको किस्त फिर भी नहीं मिली है, तो आप घर के पास मौजूद सीएससी सेंटर जाकर पता कर सकते हैं।

साथ ही आप पीएम किसान योजना की टोल फ्री नंबर 155261 या 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल से भी आपको जवाब न मिले, तो पीएम किसान योजना की Query Form पर सवाल डाल सकते हैं।



