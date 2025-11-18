Language
    PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त आने के एक दिन पहले कृषि मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट, कितने बजे ट्रांसफर होगी राशि?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st installment) का इंतजार है। ऐसे में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम किसान की 21वीं किस्त आने से एक दिन पहले बड़ी अपडेट दी है। वह अपडेट क्या है आइए जानते हैं। 

    कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम किसान की 21वीं किश्त आने से एक दिन पहले बड़ी अपडेट दी है।

    नई दिल्ली। देश के किसान बेसब्री से पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम किसान की 21वीं किस्त आने से एक दिन पहले बड़ी अपडेट दी है।  इसके पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की थी कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार फिर से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये हस्तांतरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे।

    कितने बजे किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये 

    कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक 19 नवंबर बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे 2025 को पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इनमें आपदा प्रभावित राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के किसानों के खाते में पहले ही राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। पीएम मोदी कल किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर को 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' के अवसर पर, कोयम्बटूर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में, देश के 9 करोड़ कृषकों को 18 हजार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे।

     

    PM Kisan Yojana की ई-केवाईसी ऐसे करें


    पीएम-किसान योजना में आधार, लाभार्थियों की पहचान स्थापित करने और उनका ई-केवाईसी पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब किसान निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं:

    OTP आधारित E-KYC

    बायोमेट्रिक आधारित E-KYC

    चेहरे से पहचान-आधारित E-KYC

    किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे।

    Beneficiary Status कैसे चेक करें?


    आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं।

    लाभार्थी स्थिति पृष्ठ पर जाएं।

    "लाभार्थी स्थिति" पर क्लिक करें।

    अपना आधार नंबर या खाता नंबर दर्ज करें।

    "डेटा प्राप्त करें" पर क्लिक करें।

    लाभार्थी स्थिति देखें।

    भुगतान स्थिति देखें।

