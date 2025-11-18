PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त आने के एक दिन पहले कृषि मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट, कितने बजे ट्रांसफर होगी राशि?

नई दिल्ली। देश के किसान बेसब्री से पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम किसान की 21वीं किस्त आने से एक दिन पहले बड़ी अपडेट दी है। इसके पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की थी कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार फिर से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये हस्तांतरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें