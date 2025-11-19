PM Kisan Yojana: किसानों को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, खाते में आए 2-2 हजार रुपये; आपको पैसा मिला या नहीं, कैसे करें पता?
19 नवंबर, बुधवार को किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। किसान भाई-बहन योजना से मिलने वाली किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनका ये इंतजार अब खत्म हो गया है। अगर आप भी पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लाभार्थी हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स से पता कर सकते हैं कि पैसे आए या नहीं?
नई दिल्ली। 19 नवंबर, बुधवार को पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आज किसान दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये भेजे हैं। आपके खाते में ये पैसे आए या नहीं, ये आप स्टेटस के जरिए पता कर सकते हैं।
चलिए अब बिना वक्त गंवाए जानते हैं कि आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं-
कैसे करें स्टेटस चेक?
स्टेप 1- सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 - अब यहां Beneficiary Status वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये आपको Farmer Corner वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा।
स्टेप 3- अब यहां अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें।
यह भी पढ़ें:-PM Kisan Yojana: इंतजार हुआ खत्म! पीएम मोदी ने दिया 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपये की सौगात
पीएम किसान योजना में कब-कब पैसा आता है?
इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे उन्हें तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं। जैसे पहली किस्त अप्रैल से लेकर जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से लेकर नवंबर के बीच मिलेगी। ऐसे ही तीसरी किस्त, दिसंबर से मार्च के बीच मिल सकती है। हालांकि किस्त में कुछ दिन या महीने आगे पीछे भी हो सकते हैं।
पीएम किसान योजना से जुड़े सवाल
1. मैं टैक्स भरता हूं तो क्या मुझे पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा?
नहीं, अगर कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम या नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरता है, तो उसे पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
2. भूमिहीन किसानों को क्या मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा?
पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन किसानों को ही मिलता है, जिसके पास जमीन हो। अगर कोई किसान भूमिहीन है या उसके पास जमीन नहीं है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
3. दो भाई का संयुक्त परिवार है, तो कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
पीएम किसान योजना के तहत परिवार में केवल एक ही सदस्य को लाभ मिल सकता है। परिवार में अगर पत्नी, पति और बच्चे शामिल हो। इसलिए अगर दोनों भाइयों की शादी हो गई हो तो इसे अलग-अलग परिवार माना जाएगा। ऐसे में दोनों भाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।