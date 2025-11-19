PM Kisan Yojana: किसानों को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, खाते में आए 2-2 हजार रुपये; आपको पैसा मिला या नहीं, कैसे करें पता?

नई दिल्ली। 19 नवंबर, बुधवार को पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आज किसान दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये भेजे हैं। आपके खाते में ये पैसे आए या नहीं, ये आप स्टेटस के जरिए पता कर सकते हैं।

चलिए अब बिना वक्त गंवाए जानते हैं कि आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं-

कैसे करें स्टेटस चेक?

स्टेप 1- सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 - अब यहां Beneficiary Status वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये आपको Farmer Corner वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा।

स्टेप 3- अब यहां अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें।

यह भी पढ़ें:-PM Kisan Yojana: इंतजार हुआ खत्म! पीएम मोदी ने दिया 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपये की सौगात

पीएम किसान योजना में कब-कब पैसा आता है?

इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे उन्हें तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं। जैसे पहली किस्त अप्रैल से लेकर जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से लेकर नवंबर के बीच मिलेगी। ऐसे ही तीसरी किस्त, दिसंबर से मार्च के बीच मिल सकती है। हालांकि किस्त में कुछ दिन या महीने आगे पीछे भी हो सकते हैं।